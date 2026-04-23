Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα μετά τη δραματική τροπή που έλαβε η υπόθεση του ελληνικών συμφερόντων containership «Epaminondas». Αν και αρχικά οι πληροφορίες περί κατάληψης διαψεύδονταν, η πλοιοκτήτρια εταιρεία Technomar Shipping Inc. επιβεβαίωσε αργά χθες το βράδυ ότι το πλοίο τελεί πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων, ανατρέποντας την αρχική εικόνα.

Η στιγμή της εφόδου: Μασκοφόροι και πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Η επιχείρηση κατάληψης θυμίζει κινηματογραφική ταινία. Σύμφωνα με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Φρουροί της Επανάστασης, ένοπλοι μασκοφόροι στρατιώτες φαίνονται να σκαρφαλώνουν στα πλάγια του πλοίου, ενώ η περιπέτεια είχε ξεκινήσει νωρίτερα, στις 06:50 το πρωί της Τετάρτης, όταν το «Epaminondas» δέχθηκε πυρά από επανδρωμένο ταχύπλοο, ενώ έπλεε 20 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) released footage of its forces boarding and seizing the Greek-owned MSC Epaminondas container ship in the Strait of Hormuz on Wednesday. In the statement released earlier, the IRGC claimed that the vessel was operating “without… pic.twitter.com/PFzspJEGoB — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) April 22, 2026

Οι τελευταίες πληροφορίες από συστήματα ναυτιλιακής παρακολούθησης δείχνουν το πλοίο να κινείται βορειοδυτικά με ταχύτητα 14,8 κόμβων, κατευθυνόμενο προς τη νησίδα Λαράκ και το ιρανικό νησί Κεσμ.

Η τύχη του πληρώματος και το «θρίλερ» των διαψεύσεων

Η εταιρεία Technomar, συμφερόντων του Γιώργου Γιουρούκου, ενημέρωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας ότι στο κατασκευής 1998 πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επιβαίνουν 21 μέλη πληρώματος (υπηκόων Ουκρανίας και Φιλιππινών). Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση:

Όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Δεν υπάρχει κίνδυνος θαλάσσιας ρύπανσης.

Από την επίθεση προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, παρά τις αρχικές ανησυχητικές αναφορές για σοβαρότερο πλήγμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για αρκετές ώρες επικράτησε σύγχυση, με το yπουργείο Ναυτιλίας και την εταιρεία να κάνουν λόγο αρχικά μόνο για «περιστατικό ασφαλείας», πριν τελικά επιβεβαιωθεί η κατάληψη που είχαν ήδη μεταδώσει τα ιρανικά ΜΜΕ.

Γεωπολιτικό σκάκι: Η στάση Τραμπ και το πλοίο που «απέδρασε»

Η κατάληψη του «Epaminondas» και του «MSC Francesca» προσθέτει νέο βάρος στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί η στάση της Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με αμερικανικά δίκτυα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δε φαίνεται να θεωρεί το συμβάν ως παραβίαση της ισχύουσας εκεχειρίας, μια θέση που προκαλεί ερωτηματικά για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ.

Μέσα στο κλίμα της κλιμάκωσης, ένα άλλο πλοίο ελληνικών συμφερόντων στάθηκε πιο τυχερό. Το φορτηγό «Ascanio», το οποίο είχε παραδώσει τρόφιμα στο Ιράν, κατάφερε να διασχίσει τα Στενά αργά το βράδυ της Τετάρτης και πλέον κινείται με ασφάλεια προς τον Κόλπο του Ομάν, αποφεύγοντας τον κλοιό των ιρανικών δυνάμεων.

«Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια του πληρώματος και η ταχεία αποκλιμάκωση της κατάστασης», τονίζει η Technomar, η οποία παραμένει σε συνεχή επαφή με τις διεθνείς αρχές για την απελευθέρωση του πλοίου.