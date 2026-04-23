Εως και έξι μήνες θα χρειαστούν για την εκκαθάριση ναρκών που έχουν τοποθετηθεί σε Στενά του Ορμούζ ενημέρωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο τους Αμερικανούς βουλευτές.

Αυτό έγινε γνωστό από πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο των συνομιλιών και το οποίο μίλησε στο AP υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών.

Η σχετική ενημέρωση του Πενταγώνου στους αμερικανούς βουλευτές πραγματοποιήθηκε σε απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, την Τρίτη. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας παρουσίασαν την εκτίμησή τους για την κατάσταση στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Σειρά ερωτημάτων για τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η συνεδρίαση άφησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις, καθώς οι νομοθέτες ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος του πολέμου κατά του Ιράν, τη στρατηγική που ακολουθείται και τους τελικούς επιχειρησιακούς στόχους.

Κοινοβουλευτικός έλεγχος για την επίθεση των ΗΠΑ στο σχολείο του Ιράν

Παράλληλα, οι βουλευτές έθεσαν επίμονα ερωτήματα και για ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που παραμένει χωρίς απάντηση: την επίθεση σε σχολικό συγκρότημα τις πρώτες ημέρες του πολέμου, περιστατικό για το οποίο δε δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις κατά την ενημέρωση.

Η ατμόσφαιρα στη συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονο προβληματισμό, καθώς οι απαντήσεις που δόθηκαν από το Πεντάγωνο δεν κάλυψαν πλήρως τις ανησυχίες των μελών της επιτροπής, ιδιαίτερα ως προς τη συνολική στρατηγική κατεύθυνση της σύγκρουσης και τις συνέπειες της σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.