Όταν η Πολωνία ζήτησε αμερικανική στρατιωτική βάση το 2018, την παρουσίασε ως «Fort Trump». Όταν η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν υπέγραψαν πέρυσι ειρηνευτική συμφωνία στον Λευκό Οίκο, ονόμασαν τη νέα εμπορική οδό «Trump Route». Όμως, η πιο απίθανη περίπτωση χρήσης του ονόματος του αμερικανού προέδρου σε μια γεωπολιτική κρίση, παρέμενε κρυφή μέχρι σήμερα: η δημιουργία της «Donnyland» στην Ουκρανία.

Το παρασκήνιο μιας «σουρεαλιστικής» διαπραγμάτευσης

Στις ειρηνευτικές συνομιλίες των τελευταίων μηνών, όπως αναφέρει ρεπορτάζ των The New York Times, ουκρανοί αξιωματούχοι πρότειναν το τμήμα της περιοχής του Ντονμπάς που εξακολουθεί να διεκδικεί η Ρωσία να ονομαστεί «Donnyland». Ο όρος, ένας συνδυασμός των λέξεων «Donbas» και «Donald», αποκαλύφθηκε από τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις απόρρητες διαπραγματεύσεις.

Αν και ξεκίνησε εν μέρει ως αστείο, η πρόταση είχε σοβαρό στόχο: να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να πιέσει τη Μόσχα να υποχωρήσει από τις εδαφικές της διεκδικήσεις. Παρά το γεγονός ότι το όνομα παραπέμπει στη Disneyland, η περιοχή είναι μια αποδεκατισμένη ζώνη εξόρυξης άνθρακα και χάλυβα, η οποία αποτελεί το σκηνικό των φονικότερων μαχών στην Ευρώπη, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η στρατηγική της «ματαιοδοξίας»

Η κίνηση αυτή αντανακλά μια παγκόσμια πραγματικότητα: κυβερνήσεις ανά τον κόσμο προσπαθούν να «ποντάρουν» στη ματαιοδοξία του Τραμπ για να κερδίσουν την αμερικανική στήριξη.

Η ιδέα: Μια αποστρατιωτικοποιημένη ή ελεύθερη οικονομική ζώνη, που δεν θα ελέγχεται πλήρως από καμία πλευρά, αλλά θα φέρει τη «σφραγίδα» του Τραμπ ως προσωπικό του επίτευγμα.

Το «Μοντέλο του Μονακό»: Εξετάστηκε επίσης η δημιουργία ενός ημιαυτόνομου κρατιδίου-offshore, που στα επίσημα προσχέδια αναφέρεται ως «Μοντέλο του Μονακό».

Η αποτροπή: Ο Σάμιουελ Σάραπ της RAND Corporation εκτιμά ότι το Κίεβο θεωρεί το όνομα του Τραμπ ως μια μορφή «ασπίδας», που θα μπορούσε να αποτρέψει μελλοντική ρωσική εισβολή.

Σημαία και ύμνος μέσω… ChatGPT

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ένας oυκρανός διαπραγματευτής έφτασε στο σημείο να δημιουργήσει σημαία για την «Donnyland» (σε πράσινο και χρυσό χρώμα) αλλά και έναν εθνικό ύμνο, χρησιμοποιώντας το ChatGPT. Παραμένει άγνωστο αν τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν ποτέ επίσημα στην αμερικανική πλευρά.



«Η Ουκρανία προχωρά. Μακάρι να τα έβρισκαν», δήλωσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, την ώρα που οι στενοί του συνεργάτες, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα.

Το αδιέξοδο και οι κόκκινες γραμμές

Παρά τη δημιουργικότητα των Ουκρανών, η Ρωσία παραμένει ανένδοτη. Ο Σεργκέι Λαβρόφ ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα δέχεται μόνο τον πλήρη νομικό έλεγχο του Ντονμπάς, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» την ανταλλαγή εδαφών με ειρήνη.

Σήμερα, στην υπό εξέταση περιοχή ζουν περίπου 190.000 άνθρωποι (σύμφωνα με το Κίεβο), η οικονομία έχει καταρρεύσει και ο κεντρικός αυτοκινητόδρομος είναι καλυμμένος με δίχτυα, για προστασία από τα ρωσικά drones. Η «Donnyland» παραμένει ένα σχέδιο στα χαρτιά, την ώρα που το μέλλον της Ουκρανίας κρέμεται από μια λεπτή κλωστή, στις μυστικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον, Κιέβου και Μόσχας.