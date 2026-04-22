Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης πραγματοποίησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία θα μιλήσει αύριο Πέμπτη στο Φόρουμ των Δελφών.

Η Λάουρα Κοβέσι, που επισκέπτεται τη χώρα μας με αφορμή τη συμμετοχή της στο Φόρουμ, είχε συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη, σε μια πολιτική συγκυρία φορτισμένη από τα αιτήματα για μαζική άρση ασυλιών για βουλευτές και πρώην υπουργούς της ΝΔ, εκ μέρους του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγελίας, αιτήσεις των οποίων η τύχη κρίνεται σήμερα από ψηφορορία στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λάουρα Κοβέσι έθεσε στον υπουργό Δικαιοσύνης θέματα ενίσχυσης του ελληνικού κλιμακίου (ήδη έχει αποφασιστεί από τον υπουργό ο ορισμός από τον Άρειο Πάγο άλλων τρίων εισαγγελέων στο ελληνικό κλιμάκιο), ενώ, κατά τις ίδιες πηγές, επανέλαβε τη θέση της ότι η ανανέωση των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο (Πόπη Παπανδρέου Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσης Μουζάκης) ανήκει στη δική της αρμοδιότητα.

Ωστόσο, κατά τη συνάντηση, ρώτησε – αναφέρουν οι πληροφορίες – τον υπουργό πότε θα συνεδριάσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο στα μέσα Μαϊου θα αποφασίσει για την ανανέωση η μη της θητείας των εν λόγω εισαγγελικών λειτουργών, για να λάβει από τον υπουργό την απάντηση ότι ο Αρειος Πάγος θα αποφασίσει, όπως ο ίδιος κρίνει.

Σημαντική παράμετρος της συνάντησης Κοβέσι – Φλωρίδη υπήρξε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η επίσπευση των σχετικών διαδικασιών, μετά την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών και πρώην υπουργών που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυρία Κοβέσι θα δηλώνει την πρόθεση της για επίσπευση και τον υπουργό – αναφέρουν οι πληροφορίες – να την ενημερώνει ότι θα φέρει νόμο σχετικά στη Βουλή.

Kατά τη συνάντηση της Λάουρα Κοβέσι με τον υπουργό Δικαιοσύνης σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην δημόσια τοποθέτηση του πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής για απόλυτο σεβασμό της ελληνικής κυβέρνησης στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες έθεσε θέμα διαρροών για τις έρευνες από το ελληνικό κλιμάκιο αλλά και θέματα που σχετίζονται με τις τμηματική αποστολή δικογραφιών χωρίς ωστόσο η Λάουρα Κοβέσι να αποδεχθεί η να συναινέσει σε αυτές τις διατυπώσεις που τέθηκαν από πλευράς Φλωρίδη.

Πάντως για το θέμα της επιτάχυνσης των ερευνών για τους εμπλεκόμενους βουλευτές η πρώην υπουργούς η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για την νομοθετική ρύθμιση που εξήγγειλε η κυβέρνηση ενώ δήλωσε στον υπουργό ότι ενδέχεται και η ίδια να εξετάσει κάποια ρύθμιση προς τούτο.

Το κλίμα της συνάντησης υπήρξε εξαιρετικά καλό, ενώ η Λάουρα Κοβέσι θα έχει συναντήσεις τόσο με τον υπουργό Οικονομικών όσο και Εσωτερικών.

Πάντως η κυρία Κοβέσι, η θητεία της οποίας λήγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε λίγους μήνες, κατά την προσέλευση της στο υπουργείο Δικαιοσύνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση.

«Ευχαριστώ που ήρθατε, θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς , υπουργό δικαιοσύνης, εσωτερικών και οικονομικών. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας, αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα».

Ωστόσο, από τη δήλωση της, η αυριανή συζήτηση της στο Φόρουμ των Δελφών, με τον έμπειρο δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα, αναμένεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.