Με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ να μυρίζει μπαρούτι εξαιτίας του ελέγχου τους από το Ιράν και τον ναυτικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, το Πεντάγωνο προχώρησε -παρά την κρισιμότητα της περιόδου- σε ακόμα μια αποπομπή αξιωματούχου και συγκεκριμένα του Τζον Φίλαν, του υπουργού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Και αυτή η αποπομπή, όπως και οι προηγούμενες που ανακοινώνει η ηγεσία του υπουργείου Πολέμου, ήτοι ο εκπρόσωπος του Πιτ Χέγκσεθ, έγινε χωρίς να δοθεί κάποιος συγκεκριμένος λόγος και χωρίς να έχει προηγηθεί καμία σχετική συζήτηση ή έστω διαρροή.

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ ανέφερε ότι ο Φίλαν «αποχωρεί από την κυβέρνηση, με άμεση ισχύ» και ότι καθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού, αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Ναυτικού Χανγκ Κάο.

Δύσκολη η σχέση του Φίλαν με τον Χέγκσεθ, λόγω… Μαρκ Κέλι

Όπως και όλοι οι αποχωρήσαντες, έτσι και ο Φίλαν σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μια ολοένα και πιο δύσκολη σχέση με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλα ανώτερα στελέχη, τα οποία φαίνεται ότι προτιμούσαν ανοιχτά τον Κάο για τη θέση.

Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Χέγκσεθ στην πράξη κατηγόρησε τον Φίλαν επειδή δεν αντέδρασε αρκετά επιθετικά απέναντι στον γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, μετά την εμφάνιση του τελευταίου σε βίντεο στο οποίο συμβούλευε στρατιώτες να αγνοούν «παράνομες εντολές».

Ο Φίλαν φέρεται επίσης να συγκρούστηκε με τον υφυπουργό του Χέγκσεθ, Στίβεν Φάινμπεργκ, ο οποίος – σύμφωνα με τους New York Times και το CNN – διαφωνούσε με τον τρόπο που ο Φίλαν διαχειριζόταν τις πρωτοβουλίες ναυπήγησης πλοίων.

Η αιφνίδια αποχώρηση έρχεται μόλις μία ημέρα αφότου ο Φίλαν μίλησε σε μεγάλο πλήθος ναυτών και επαγγελματιών της βιομηχανίας στο ετήσιο συνέδριο του Ναυτικού στην Ουάσινγκτον, και συνομίλησε με δημοσιογράφους σχετικά με την ατζέντα του.

Οι «σφαγές» αξιωματικών που προηγήθηκαν και εν καιρώ πολέμου

Η αποχώρηση του Φίλαν έρχεται επίσης λίγες εβδομάδες αφότου ο Πιτ Χέγκσεθ απέλυσε τον ανώτατο αξιωματικό του στρατού ξηράς, τον στρατηγό Ράντι Τζορτζ. Ο Χέγκσεθ έχει επίσης απομακρύνει αρκετούς κορυφαίους στρατηγούς, ναυάρχους και άλλους ηγέτες του Άμυνας από τότε που ανέλαβε καθήκοντα πέρυσι.

Πιο συγκεκριμένα μαζί με τον Ράντι Τζορτζ, στις 3 Απριλίου, απολύθηκαν ο στρατηγός Ντέιβιντ Χοντν και ο υποστράτηγος Ουίλιαμ Γκριν Τζούνιορ. Επί της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν επίσης αποταχθεί ο στρατηγός Τσαρλς Κ. Μπράουν Τζ., τότε πρόεδρος του Συμβουλίου Γενικών Επιτελείων, η ναύαρχος Λίζα Φρανκέτι, επικεφαλής του αμερικανικού ναυτικού, η ναύαρχος Λίντα Φάγκαν, διοικητής της Ακτοφυλακής, ο στρατηγός Τζέιμς Σλάιφ, υπαρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (DIA) Tζέφρι Κρουζ και ο αρχηγός του επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας Ντέιβιντ Όλβιν.

Οι μόνοι αξιωματικοί που παραμένουν από τον Ιανουάριο του 2025, που ο Χέγκσεθ ανέλαβε καθήκοντα είναι ο στρατηγός Έρικ Μ. Σμιθ, διοικητής του Σώματος Πεζοναυτών, και ο στρατηγός Μπ. Τσάνς Σάλτζμαν, επικεφαλής της Διαστημικής Δύναμης.

Η κίνηση απομάκρυνσης του Φίλαν έρχεται να «επεκτείνει» τις προγραφές Χέγκσεθ και στο πολιτικό προσωπικό του Πενταγώνου με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις ισορροπίες εντός του υπουργείου, αλλά και για τον υπουργό Στρατού Νταν Π. Ντρίσκολ, με τον οποίο ο Χέγκσεθ φέρεται να έχει σημαντική κόντρα για μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο του Ντρίσκολ, συμπεριλαμβανομένων των κρίσεων και των προαγωγών των αξιωματικών.