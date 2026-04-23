Η Αθήνα, μέσω ανώτερης διπλωματικής πηγής, δεν επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα περί ύπαρξης προχωρημένων συζητήσεων για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, μέσω σύνταξης συνυποσχετικού και προσφυγή στο Δικαστήριο της Χάγης.

Η ίδια πηγή υπενθυμίζει ότι η συζήτηση για την οριοθέτηση έρχεται από το παρελθόν, αλλά το ζήτημα περί του συνυποσχετικού είχε παραπεμφθεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας και εκεί εξέπεσε.

Συμπερασματικά, είναι η πλευρά της Αλβανίας αυτή που πρέπει να προχωρήσει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να αλλάξει η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Βεβαίως, σημειώνεται ότι για την ελληνική διπλωματία, η οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αλβανία δεν αποτελεί πλέον μείζονα προτεραιότητα, ειδικά μετά την οριοθέτηση με την Ιταλία και την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο.

Στη λογική της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών είναι να επιλύονται τα όλα τα διμερή θέματα, ουδείς όμως αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι εντός του 2026 θα υπάρξει η αναφερόμενη από την αλβανική πλευρά πρόοδος.

Επίσης, κείμενο για διμερή ζητήματα και εκκρεμότητες που πρόκειται να λυθούν μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, όπως ανέφερε ο κ. Ράμα, δεν υπάρχει. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός της Αλβανίας στη συνάντησή του το πρωί της Τετάρτης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δήλωσε ότι «εκκρεμή ζητήματα» δεν υπάρχουν, κάτι όμως το οποίο αναιρέθηκε το ίδιο βράδυ στη δημόσια παρουσία του στο Συνέδριο των Δελφών.