Από τις χλιδάτες παραγωγές και τα εκατομμύρια δολάρια, στις σκοτεινές αίθουσες των δικαστηρίων. Ο MrBeast (κατά κόσμον Jimmy Donaldson) βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αγωγή που κάνει λόγο για σεξουαλική παρενόχληση, τοξικό περιβάλλον «ανδρικής λέσχης» και χυδαία σχόλια πίσω από τις κάμερες.

Ενώ μια πρώην συνεργάτιδά του περιγράφει σκηνές που θυμίζουν εργασιακό μεσαίωνα, ο διασημότερος YouTuber στον κόσμο περνά στην αντεπίθεση. Κάνει λόγο για έναν ωμό εκβιασμό εκατομμυρίων και δηλώνει έτοιμος να γκρεμίσει τις κατηγορίες με μηνύματα στο WhatsApp και αδιάψευστα ψηφιακά πειστήρια. Η μάχη για την υστεροφημία του «βασιλιά του YouTube» μόλις άρχισε.

«Αυτή η καταγγελία, που αποσκοπεί στο κυνήγι της δημοσιότητας, βασίζεται σε σκόπιμες διαστρεβλώσεις και κατηγορηματικά ψευδείς δηλώσεις, και έχουμε τις αποδείξεις για να το επιβεβαιώσουμε», δήλωσε σήμερα η Beast Industries, αφότου η Lorrayne Mavromatis κατέθεσε αγωγή ζητώντας δίκη από ορκωτούς κατά της εταιρείας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Καρολίνας.

«Υπάρχουν εκτενή αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων στο Slack και το WhatsApp, εταιρικών εγγράφων και καταθέσεων μαρτύρων, που διαψεύδουν απερίφραστα τους ισχυρισμούς της. Δεν θα υποκύψουμε σε καιροσκόπους δικηγόρους που επιδιώκουν να πάρουν μια “χρυσή πληρωμή” από εμάς».

Η αγωγή

Η δριμεία και λεπτομερής νομική ενέργεια από τη δικηγόρο Rebecca Mayer της Noble Law Firm, διεκδικεί ένα ευρύ φάσμα απροσδιόριστων αποζημιώσεων από τον βαθύπλουτο σούπερ σταρ του YouTube και των Feastables.

Επικαλούμενη ότι «αποκλείστηκε από συναντήσεις που αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες, υποτιμήθηκε μπροστά σε συναδέλφους και παρενοχλήθηκε» κατά τη θητεία της (2022-2025) στην έδρα του Beast Games του Prime Video, η αυτοαποκαλούμενη «ανερχόμενο αστέρι» Mavromatis ζητά επίσης μια αναγνωριστική απόφαση ότι οι κατηγορούμενοι παραβίασαν τον νόμο περί οικογενειακής και ιατρικής άδειας (FMLA) κατά τη διάρκεια και μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, αναγκάζοντάς την να εργαστεί. Η Beast Industries, η οποία έχει αντιμετωπίσει αρκετές καταγγελίες για την εταιρική της κουλτούρα ανά τα έτη, αρνείται τα πάντα.

Στην αντεπίθεση η εταιρεία

Για να στηρίξει τη θέση της, η εταιρεία παρείχε ένα στιγμιότυπο οθόνης της υπογραφής της Mavromatis στις 27 Μαρτίου 2025, με το οποίο βεβαιώνει την παραλαβή του εγχειριδίου εργαζομένων που όριζε τις πολιτικές του FMLA και της γονικής άδειας, πολιτικές για τις οποίες η αγωγή ισχυρίζεται ότι η ίδια βρισκόταν στο σκοτάδι μέσα στο «περιβάλλον κλειστής ανδρικής λέσχης του MrBeast».

Δημοσιοποιώντας εσωτερικές επικοινωνίες, η Beast Industries -η οποία αναπτύχθηκε ραγδαία την τελευταία δεκαετία φτάνοντας τους 480 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube- δήλωσε επίσης ότι στην πραγματικότητα ήταν η ίδια η Mavromatis που ζήτησε να εργαστεί κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητάς της.

Το παρασκήνιο ενός αποτυχημένου συμβιβασμού

Αξιοσημείωτο είναι ότι φαίνεται να υπήρξε προγενέστερη επικοινωνία από εκπροσώπους της Mavromatis προς αναζήτηση συμβιβασμού, όπως αναφέρουν πηγές κοντά στην υπόθεση. Ενώ είναι ασαφές εάν υπάρχουν εν εξελίξει συζητήσεις ή διαμεσολάβηση παράλληλα με τη σημερινή αγωγή, η ομάδα της Mavromatis φέρεται να πρότεινε μια λύση με ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό. Η Beast Industries απέρριψε αυτή τη λύση, οδηγώντας στη σημερινή κατάθεση της αγωγής και στους ισχυρισμούς για «εχθρικό περιβάλλον εργασίας» και άλλα.

Σοκαριστικές κατηγορίες κατά του πρώην CEO

«Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της, η ίδια η ενάγουσα βίωσε και παρατήρησε άλλες γυναίκες υπαλλήλους να υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση, η οποία είτε γινόταν ανεκτή είτε διαιωνιζόταν από τους επόπτες τους», αναφέρει το έγγραφο των 24 σελίδων για τη Mavromatis, η οποία υποστηρίζει ότι υποβαθμίστηκε σε υπεύθυνη social media στο «αδιέξοδο» τμήμα εμπορευμάτων κατά τις τελευταίες της ημέρες στην εταιρεία.

«Για παράδειγμα, ο πρώην CEO της εταιρείας, James Warren, υπέβαλε την ενάγουσα σε σεξουαλική παρενόχληση (αναγκάζοντάς την να τον συναντά στο σπίτι του για κατ’ ιδίαν συναντήσεις, ενώ σχολίαζε την εμφάνισή της με τα ρούχα της) και απέρριψε την καταγγελία της για τις ανεπιθύμητες προσεγγίσεις ενός άνδρα πελάτη ως μηδαμινές (λέγοντάς της ότι θα έπρεπε να τιμάται που ο πελάτης την φλέρταρε)», προσθέτει η αγωγή. «Όταν ρώτησε γιατί ο Donaldson δεν συνεργαζόταν μαζί της σε ορισμένα έργα, ο Warren της είπε ότι είναι μια όμορφη γυναίκα και η εμφάνισή της είχε μια συγκεκριμένη σεξουαλική επίδραση στον Jimmy».

Χυδαία υπονοούμενα και οργισμένη απάντηση

Σχετικά με αυτήν την τελευταία κατηγορία, όσα αναφέρει η αγωγή παρακάτω είναι ελαφρώς διαφορετικά, με περισσότερα υπονοούμενα παρά ρητές δηλώσεις. «Όταν η ενάγουσα ρώτησε τον Warren γιατί ο Jimmy δεν τη συναντούσε για ορισμένα έργα, ο Warren της είπε: “Ο Jimmy νιώθει πολύ αμήχανα γύρω από όμορφες γυναίκες. Ας πούμε ότι όταν είσαι εσύ εκεί και πηγαίνει στην τουαλέτα, δεν χρησιμοποιεί στην πραγματικότητα την τουαλέτα”», αναφέρει η αγωγή σε μια εκτενή ενότητα που υπογραμμίζει πώς «τα σεξουαλικά ακατάλληλα σχόλια ήταν αποδεκτά στον MrBeast και ότι τα παράπονα θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απασχόλησή της» σύμφωνα με το Deadline.

Ανάμεσα στους άλλους ισχυρισμούς, αυτός ο συγκεκριμένος έπληξε σκληρά τη Beast Industries, και η εταιρεία έγινε ιδιαίτερα προσωπική στην αναίρεσή του. «Αυτό είναι γελοίο», δήλωσε εκπρόσωπος στο Deadline σχετικά με το υπονοούμενο για αυνανισμό. «Πρόκειται για έναν ισχυρισμό κατασκευασμένο με μοναδικό σκοπό να προκαλέσει πρωτοσέλιδα. Είναι επίσης αποκρουστικό το γεγονός ότι η αγωγή εκμεταλλεύεται την πάθηση των ματιών του Jimmy και τη νόσο του Crohn, δύο ιατρικές καταστάσεις για τις οποίες ο ίδιος έχει μιλήσει δημόσια, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν μια πληρωμή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων».

Το βάρος των ομαδικών αγωγών

Σε μια άλλη υπόθεση, ο MrBeast αντιμετωπίζει μια ομαδική αγωγή κατά της Beast Industries και της Amazon, ισχυριζόμενος ότι η 1η σεζόν του Beast Games «υπέβαλε τους διαγωνιζόμενους σε παράλογες, μη ασφαλείς και παράνομες συνθήκες απασχόλησης».

Αυτή η κατάθεση του Σεπτεμβρίου 2024 στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες ισχυρίζεται ότι η παραγωγή του τηλεπαιχνιδιού 10 επεισοδίων είχε επίσης περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, οδήγησε ορισμένους διαγωνιζόμενους στο νοσοκομείο και υποτίθεται ότι προσπάθησε να αποσπάσει φορολογικές εκπτώσεις από την πολιτεία της Νεβάδα με δόλιο τρόπο.