Αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω μέχρι να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού τους, που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα μέσα στο προαύλιο του σχολείου του, είναι οι γονείς του Μάριου.

Με τη δίκη να αναβάλλεται για τις 5 Μαΐου οι γονείς του 11χρονου μίλησαν στο MEGA για τον αγώνα που έχουν κάνει από την ημέρα που έχασαν τον γιο τους. Περιέγραψαν τη χθεσινή μέρα, που βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους κατηγορούμενους και κάλεσαν όσους ξέρουν να μιλήσουν.

«Βάλαμε στοίχημα να δικαιωθεί ο Μάριος, οπότε δεν θα κάναμε πίσω ούτε εκατοστό. Όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε, δίνουμε τη μία μάχη μετά την άλλη. Είναι ένας Γολγοθάς, οπότε φτάσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα εδώ. Ξεκίνησε η δίκη προχθές, χθες διακόπηκε πάλι. Η οργή που έχουμε, η αγανάκτηση δεν περιγράφεται», είπε η μητέρα.

«Αν κάποιος γνωρίζει κάτι, να έρθει να καταθέσει»

«Δυο μέρες τώρα η δικαστική αίθουσα συναισθηματικά ήταν πολύ φορτισμένη. Υπήρχαν εκεί φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές του Μάριου, άνθρωποι κάθε ηλικίας, ήρθαν να μας στηρίξουν για τον άδικο χαμό αυτού του παιδιού. Ανέβηκα να καταθέσω και ακριβώς πίσω μου ήταν οι δολοφόνοι του παιδιού μου. Ένιωσα πολύ μεγάλη οργή και θυμό, αλλά δεν έπρεπε να αντιδράσω και δεν αντέδρασα» είπε ο πατέρας του 11χρονου και συμπλήρωσε:

«Κάνω έκκληση στον κόσμο μέσα από την ψυχή μου, όσες δυνάμεις μου έχουν απομείνει ακόμη, αν κάποιος γνωρίζει κάτι, να έρθει να καταθέσει. Τα στόματα πρέπει να ανοίξουν. Δεν θα φοβόμαστε πλέον τίποτα. Εκείνο το βράδυ πολλοί άνθρωποι ειδοποίησαν την αστυνομία. Είναι κάτι που μας αφορά όλους. Η μνήμη του Μάριου πρέπει να δικαιωθεί».

«Το δικαστήριο χθες διακόπηκε γιατί πολλοί κληθέντες μάρτυρες δεν ήρθαν ποτέ να καταθέσουν. Αναγκάστηκε το δικαστήριο με βίαιη προσαγωγή να τους φέρει στις 5 Μαΐου. Παρακαλώ όποιος ξέρει να έρθει να καταθέσει, είναι μια απόφαση που μας αφορά όλους πλέον».

Όπως αναφέρουν, εκείνο το βράδυ υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στην περιοχή και ότι έπεσαν πάνω από 25 πυροβολισμοί, ενώ η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί αλλά κανείς δεν μιλάει, πιθανόν λόγω φόβου.