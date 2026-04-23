Το ημερολόγιο δείχνει 23 Απριλίου αλλά ο καιρός δεν συμβαδίζει με την εποχή. Μέσα στην καρδιά της άνοιξης Νυμφαίο, Φλώρινα και Σέλι ντύθηκαν στα λευκά.

Οι ταράτσες των σπιτιών και οι αυλές στον παραδοσιακό οικισμό του Νυμφαίου άσπρισαν τις τελευταίες ώρες, με τους κατοίκους να βλέπουν τον υδράργυρο να κάνει «βουτιά» στον -1 βαθμό Κελσίου.

Η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και είναι χαρακτηριστικό πως ο υδράργυρος στο Καϊμακτσαλάν, στις 9 το πρωί, έδειχνε -4 βαθμούς Κελσίου. Στους μηδέν βαθμούς ήταν στον Λαϊλιά Σερρών και στο χιονοδρομικό κέντρο στο Σέλι.

Στην Κλεισούρα Καστοριάς, η θερμοκρασία τα ξημερώματα έπεσε στον 1 βαθμό Κελσίου, ενώ στη Φλώρινα και τον Πολύγυρο της Χαλκιδικής το θερμόμετρο έδειχνε τους 4 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Ο καιρός την Παρασκευή

Στην Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι και τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο, η ΕΜΥ προβλέπει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα μετά το απόγευμα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.