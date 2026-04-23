Μετά τον Τραμπ, ποιος θα κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά; Αν και το ερώτημα φαίνεται λίγο πρόωρο, δεδομένου ότι δεν έχουμε φτάσει ούτε στις ενδιάμεσες εκλογές, η μεγάλη πτώση στη δημοτικότητα του ενοίκοι του Λευκού Οίκου έχει δώσει αφορμή για προβλέψεις.

Τζέι Ντι Βανς: Το «παιδί των Απαλαχίων» που έγινε φαβορί

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι μια προφανής επιλογή και σίγουρα έχει την κατάλληλη θέση και φιλοδοξία. Ένα παιδί που μεγάλωσε στα Απαλάχια ‘Ορη, σε μια δυσλειτουργική οικογένεια, πήγε στη νομική του Γέιλ και σε ηλικία 40 ετών έγινε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου.

Η καταγεγραμμένη αντίθεσή του στην επίθεση της Αμερικής στο Ιράν, όπως έγινε γνωστό και από εκτενές άρθρο από τους New York Times, σε συνδυασμό με τον ρόλο του «ειρηνοποιού» διαπραγματευτή, που του ανατέθηκε στη συνέχεια, τον προστατεύει, σε ένα βαθμό, από την δυσαρέσκεια των Αμερικανών γι’ αυτόν τον πόλεμο.

Η κυριαρχία του ως επικρατέστερος διάδοχος του Τραμπ ενισχύεται από τα αποτελέσματα του Συνεδρίου Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC), που διενεργήθηκε στο Τέξας, στα τέλη Μαρτίου. Στην άτυπη ψηφοφορία του συνεδρίου, όπου συμμετείχαν 1.600 στελέχη, ακτιβιστές και υποστηρικτές του κινήματος MAGA, ο Βανς πήρε 53% στην προτίμηση των συνέδρων για το προεδρικό χρίσμα.

Δεύτερος ήρθε ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο με 35 %, ενώ τρίτος, ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ντε Σάντις, που συγκέντρωσε μόλις 2%. Ο Ρούμπιο είναι και ο επικρατέστερος πιθανός αντίπαλος του Βανς για το χρίσμα.

Μάρκο Ρούμπιο: Η δυναμική επιστροφή του «σοβαρού διαχειριστή»

Αν και ο Ρούμπιο παραμένει αρκετά πιο πίσω, κέρδισε 3 μονάδες σε σχέση με το 2025, ενώ ο Βανς μείωσε την απήχησή του κατά 6 μονάδες, δείχνοντας μια δυναμική ανόδου. Το ίδιο συνέδριο είχε αναδείξει τον Τραμπ ως επικρατέστερο για το 2024, όχι όμως και για το 2026. Η διαφορά είναι ότι πλέον το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει μετατοπιστεί σύσσωμο προς τα δεξιά. Ενδεικτικά, οι σύνεδροι κατέδειξαν πως η συνοχή καλά κρατεί στο κίνημα MAGA, υποστηρίζοντας ομόφωνα τον πολέμο με το Ιράν και τις ακλόνητες σχέσεις με το Ισραήλ. Ένθερμοι κριτικοί της πορείας που έχει πάρει το κόμμα, όπως ο Στηβ Μπάνον, έλαβαν μάλλον χλιαρά χειροκροτήματα στο τέλος της ομιλίας τους.

Ο Ρούμπιο έχει καταφέρει να προβάλει την εικόνα του σοβαρού και αποτελεσματικού διαχειριστή του θυμικού του Τραμπ. Ο «Μικρός Μάρκο», όπως τον αποκαλούσε ο Τραμπ το 2016, όταν ήταν αντίπαλοι για το χρίσμα της προεδρίας, είναι πλέον από τους αγαπημένους του προέδρου. Αντίθετα με τον διαχειριστικό και συγκρατημένο Ρούμπιο, ο Βανς αυτοπροβάλεται ως ο ιδεολόγος του τραμπισμού και είναι δεινός ρήτορας, με μια τάση στη θεωρητικολογία.

Οι δύο Καθολικοί και η μάχη για τη λαϊκή ψήφο

Ρούμπιο και Βανς μοιράζονται αρκετά κοινά. Καταρχήν, και οι δυο μετέχουν στη διακυβέρνηση Τραμπ και χρεώνονται, ακόμα κι όταν δεν το θέλουν, τη φθορά της.

Δεύτερον, είναι και οι δυο Καθολικοί. Ο πρώτος εκ γενετής, ο δεύτερος από επιλογή. Και, μάλιστα, έφθασε να συμβουλεύει τον Πάπα σε ζητήματα Καθολικής θεολογίας! Αν τα καταφέρει ο ένας από τους δυο, θα είναι πρώτη φορά που οι Ρεπουμπλικανοί θα έχουν Καθολικό υποψήφιο, σε αντίθεση με τους Δημοκρατικούς, που δυο φορές εξέλεξαν Καθολικό πρόεδρο, τον Κένεντυ και τον Μπάιντεν.

Αν και ο ένας είναι Λατίνος, παιδί μεταναστών από την Κούβα και ο άλλος λευκός από τα δυτικά Απαλάχια, μοιράζονται έναν θυμό απέναντι στις ελίτ και το κατεστημένο. Τέλος, αμφότεροι εκπροσωπούν δυο κρίσιμες εκλογικές ομάδες: τους Λατίνους και τη λευκή εργατιά, ομάδες που μεταστράφηκαν υπέρ του Τραμπ, σε μεγάλο βαθμό, το 2024.

Οι Λατίνοι, ωστόσο, έχουν ήδη απομακρυνθεί από τους Ρεπουμπλικανούς, μετά τις υπερβολές και τις καταχρήσεις της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ. Αυτό είναι κι ένα σημείο που χωρίζει τους μεν από τους δε, καθώς οι λευκοί προλετάριοι και μικροαστοί συνεχίζουν να επιμένουν αντιμεταναστευτικά.

Οι «ασκοί του Αιόλου» και το ρίσκο της εσωστρέφειας

Εν τέλει, υπάρχει περίπτωση να προκύψει τρίτος υποψήφιος εκτός του κύκλου του Τραμπ, καθώς η φθορά του τείνει να πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Αυτό θα κριθεί από την έκταση της ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές.

Αν χαθεί η Γερουσία, εκτός από τη Βουλή, της οποίας η απώλεια είναι βέβαιη, τότε θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου και οι Ρεπουμπλικάνοι θα μπουν σε φάση εσωστρέφειας και αλληλοκατηγοριών.

Ο δε Τραμπ, που σήμερα παραμένει στο απυρόβλητο, θα αντιμετωπίσει τη μήνη των δικών του και τις ποινικές διώξεις των Δημοκρατικών.

Η ευκαιρία των Δημοκρατικών στον δρόμο για το 2028

Πιθανότερο, ωστόσο, είναι ούτε ο Ρούμπιο ούτε ο Βανς να έχουν κάποια σημασία, αφού την προεδρία αναμένεται να την κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, αρκεί να μην αυτοκτονήσουν, όπως το 2024, και να επιλέξουν έναν στοιχειωδώς επαρκή υποψήφιο.