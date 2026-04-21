Μετά από εφτά ημέρες αποκλεισμού, έληξε το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου το μπλόκο που είχαν στήσει οι κτηνοτρόφοι στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Το μπλόκο των κτηνοτρόφων στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Μυτιλήνης, τόσο στο εμπορικό όσο και στο επιβατικό σκέλος, έχει διακόψει πλήρως την αποβίβαση φορτηγών, δημιουργώντας ένα ντόμινο ελλείψεων σε βασικά αγαθά.

Σιγή ιχθύος από τους κτηνοτρόφους στη Μυτιλήνη

Με την παρέμβαση του Λιμενάρχη Μυτιλήνης και του Αστυνομικού Διευθυντή Λέσβου ζητήθηκε από μικρή ομάδα κτηνοτρόφων που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο λιμάνι να αποχωρήσει αφού ένας τέτοιος μικρός αριθμός διαμαρτυρομένων δεν δικαιολογούσε την κατάληψη του χώρου.

Το αποτέλεσμα ήταν οι κτηνοτρόφοι να αποχωρήσουν και να ξεκινήσει άμεσα η εκφόρτωση των φορτηγών με εμπορεύματα που βρίσκονταν στο πλοίο και στη συνέχεια η προμήθεια της αγοράς με τα απαραίτητα για τη λειτουργία των προϊόντων.

Το λιμάνι της Μυτιλήνης άνοιξε λίγες μόλις ώρες μετά τη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου που έκανε λόγο για συνέχιση του μπλόκου.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας. Κατέγραφε την πρόθεση συνέχισης των κινητοποιήσεων, επιχειρώντας παράλληλα να κρατήσει ενιαίο το μέτωπο των κτηνοτρόφων σε μια περίοδο έντονης πίεσης. Ωστόσο, η εικόνα στο πεδίο το επόμενο πρωί ήταν διαφορετική, με τη λειτουργία του λιμανιού να αποκαθίσταται.

Tο άνοιγμα του λιμανιού φαίνεται να συνδέεται με έναν συνδυασμό κοινωνικής πίεσης, εσωτερικών διαφορών και ενδεχομένως τακτικής αναπροσαρμογής της κινητοποίησης.

Δεν έχει υπάρξει, ωστόσο, μέχρι στιγμής σαφής επίσημη τοποθέτηση που να εξηγεί τη μετάβαση από τη συνέχιση του μπλόκου στην άρση του.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για προσωρινή εκτόνωση ή για ένδειξη αλλαγής στρατηγικής.

Η τοποθέτηση Σχοινά μετά το άνοιγμα του λιμανιού στη Μυτιλήνη

Στο άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την εναρκτήρια συνάντηση για τη διαβούλευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2028-2034, που έγινε στο πλαίσιο του Σχεδίου «Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης».

Ο υπουργός χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη στο λιμάνι, σημειώνοντας ότι η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας του συνιστά ένδειξη ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα από συνεννόηση και κοινή προσπάθεια. Τόνισε, παράλληλα, ότι η κατάσταση στη Λέσβο παραμένει απαιτητική, καθώς -όπως είπε- βρίσκεται σε εξέλιξη μία «μεγάλη και συντεταγμένη μάχη», με την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δυνάμεων.

Ο κ. Σχοινάς έδωσε έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, υπογραμμίζοντας ότι σε συνθήκες κρίσης δεν υπάρχουν περιθώρια για εντάσεις ή κινήσεις που δεν συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από συντονισμένες ενέργειες μπορεί να διαμορφωθεί κοινός τόπος και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά τα σύνθετα ζητήματα που έχουν προκύψει.

«Στη Λέσβο δίνουμε μια μεγάλη και συντεταγμένη μάχη, κινητοποιούμε όλους τους πόρους και τις δυνάμεις που έχουμε. Και θέλω πάλι να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να χαιρετίσω το άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης σήμερα το πρωί. Είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι μόνο με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα βρούμε μια άκρη και ότι οι κραυγές δεν έχουν να προσφέρουν καμία λύση σε τόσο σύνθετα και οξυμένα προβλήματα», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Σχοινάς.