Αλλαγές στον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους θα πρέπει να κάνουν από σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, οι επιβάτες του Μετρό στην Αθήνα. Λόγω κρίσιμων τεχνικών εργασιών για την εγκατάσταση δικτύου 5G και την αντικατάσταση σιδηροτροχιών, το τμήμα «Αττική – Πανεπιστήμιο» της Γραμμής 2 θα κλείνει νωρίς το βράδυ, επηρεάζοντας κεντρικούς σταθμούς του δικτύου.

Ποιες ημέρες και ποιους σταθμούς αφορά

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από Τρίτη 21/04 έως Πέμπτη 23/04 και από Κυριακή 26/04 έως Πέμπτη 30/04.

Κατά τις ημερομηνίες αυτές, οι σταθμοί Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμένουν ανοιχτοί, αποκλειστικά για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ).

Η λίστα με τους τελευταίους συρμούς

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, οι επιβάτες θα πρέπει να γνωρίζουν τις ακριβείς ώρες διέλευσης των τελευταίων συρμών πριν από το κλείσιμο των σταθμών:

Προς Ελληνικό:

Από ΣΕΠΟΛΙΑ: 21:30

Από ΑΤΤΙΚΗ: 21:32

Από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ: 21:33

Από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ: 21:34

Από ΟΜΟΝΟΙΑ: 21:36

Από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 21:38

Προς Ανθούπολη:

Από ΣΥΝΤΑΓΜΑ: 21:41

Από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 21:43

Από ΟΜΟΝΟΙΑ: 21:44

Από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ: 21:46

Από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ: 21:47

Από ΑΤΤΙΚΗ: 21:49

Πώς θα κινηθείτε με τη λεωφορειακή γραμμή Χ18

Για την κάλυψη του κενού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, ο ΟΑΣΑ ενεργοποιεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ18 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί στάσεις σε όλα τα κομβικά σημεία (Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ομόνοια, Μεταξουργείο, Σταθμό Λαρίσης και Άγιο Αντώνιο), διασφαλίζοντας τη συνέχεια της μετακίνησης των πολιτών κατά τις νυχτερινές ώρες.

Η δήλωση της ΣΤΑΣΥ

«Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», επισημαίνει η ΣΤΑΣΥ στην ανακοίνωσή της.