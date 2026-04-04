Πριν από περίπου ενάμισι μήνα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε τη Γραμμή 4 (τμήμα Άλσος Βεΐκου – Γουδή) του Μετρό της Αθήνας ως ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα, το οποίο θα δώσει μεγάλη κυκλοφοριακή ανάσα στο Λεκανοπέδιο. Είχαν προηγηθεί ανάλογες δηλώσεις του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, όταν ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφθασε στο φρέαρ του Ευαγγελισμού στις 12 Φεβρουαρίου.

Την Πέμπτη (2/4), μέσα από την ετήσια οικονομική έκθεση του Ομίλου «ΑΒΑΞ ΑΕ», που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου, έγινε επισήμως γνωστό αυτό που μέχρι τώρα πολλοί σιγοψιθύριζαν: ότι το έργο θα παραδοθεί με σοβαρή καθυστέρηση.

Σύμφωνα πάντα με την οικονομική έκθεση της κατασκευάστριας εταιρείας, η νέα επέκταση του Μετρό με 15 σταθμούς, δεν πρόκειται να παραδοθεί τον Ιούνιο του 2029 αλλά στις αρχές της επόμενης δεκαετίας και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 2032. Δηλαδή, με καθυστέρηση άνω των τριών ετών.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η συνολική προθεσμία για την πλήρη αποπεράτωση του έργου είχε οριστεί αρχικά στις 2.920 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 20.06.2029. «Ήδη, με διαδοχικές αποφάσεις της “Ελληνικό Μετρό ΑΕ”, κατόπιν αιτημάτων της αναδόχου, έχουν χορηγηθεί παρατάσεις συγκεκριμένων τμηματικών προθεσμιών της σύμβασης. Το σύνολο των ανωτέρω παρατάσεων έχει χορηγηθεί με αναθεώρηση, δηλαδή χωρίς να αποδίδεται υπαιτιότητα ή αποκλειστική υπαιτιότητα στην ανάδοχο για τις χορηγηθείσες παρατάσεις».

Στη συνέχεια, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η ανάδοχος υπέβαλε επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου στις 13 Φεβρουαρίου 2034. Ωστόσο, με την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του έργου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τον Σεπτέμβριο του 2032.

Ζητείται επιστροφή του «πριμ»

Επίσης, αποφασίστηκε η επιστροφή του «πριμ» έγκαιρης υλοποίησης που είχε χορηγηθεί στον Όμιλο, οι εκπρόσωποι του οποίου άσκησαν στις 24 Φεβρουαρίου 2026 ένσταση. Αυτή αναμένεται να εξεταστεί προσεχώς από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδοτεί προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

«Ως προς το επίμαχο ζήτημα της πρόσθετης καταβολής, η Ανάδοχος έχει προβάλλει συνοπτικά με την ένστασή της ότι η επίμαχη κρίση περί επιστροφής και συμψηφισμού της πρόσθετης καταβολής είναι νομικά πλημμελής και ακυρωτέα, καθότι από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρα 153-154 ν. 4938/2022) προκύπτει ότι η απώλεια του πριμ συνδέεται μεν με παρατάσεις του χρονοδιαγράμματος, εκτός εάν αυτές οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας. Εν προκειμένω, οι καθυστερήσεις του έργου που οφείλονται στη μη έγκαιρη παράδοση ελεύθερων χώρων εργασίας, εμπίπτουν στη συμβατική ευθύνη του Κυρίου του Έργου και συνιστούν γεγονός που προσιδιάζει σε ανωτέρα βία για την Ανάδοχο, σύμφωνα και με τη σχετική νομολογία», σημειώνεται στην έκθεση.

Η διοίκηση της εταιρείας – αναφέρεται – εκτιμά ότι οι καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο έργο οφείλονται σε λόγους μη αποδιδόμενους στην ανάδοχο εταιρεία, οι οποίοι προσομοιάζουν με λόγους ανωτέρας βίας. «Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει υποχρέωση επιστροφής του πριμ και η σχετική ένταση αναμένεται να γίνει αποδεκτή», τονίζεται.

Καθυστερήσεις

Όπως επισημαίνεται, «μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εξακολουθούν να μην έχουν παραδοθεί στην ανάδοχο κοινοπραξία δύο (2) εργοτάξια σταθμών (Γουδή και Ευαγγελισμός), μαζί με τα αντίστοιχα εργοτάξια εισόδων ή / και φρεάτων αερισμού τους και δύο (2) εργοτάξια εισόδων ή / και φρεάτων αερισμού σταθμών (Καισαριανής και Αλεξάνδρας) από τους συνολικά εικοσιέξι (26) χώρους εργασίας. Μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, το ΤΒΜ-1 (Βεΐκου) έχει ποσοστό ολοκλήρωσης 44% (ήτοι 3,1χλμ. από τα 7,1χλμ.) ενώ το ΤΒΜ-2 (Κατεχάκη) έχει ολοκληρώσει την διάνοιξη των 5.090μ. Η κατασκευή του συνολικού μήκους της σήραγγας εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026».

Πόσους θα εξυπηρετεί η Γραμμή 4

Η Γραμμή 4 όταν ολοκληρωθεί, θα εξυπηρετεί τουλάχιστον 350.000 πολίτες καθημερινά. Εκτιμάται ότι οι μετακινήσεις με Ι.Χ. οχήματα θα μειωθούν κατά 60.000 ημερησίως.

Οι σταθμοί

Οι 15 σταθμοί της νέας «πορτοκαλί γραμμής» θα είναι οι Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία (σύνδεση με Γραμμή 2 – Πανεπιστήμιο), Κολωνάκι, Ευαγγελισμός (σύνδεση με Γραμμή 3), Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή.

Ο σχεδιασμός της Ελληνικό Μετρό περιλαμβάνει άλλα τέσσερα τμήματα της Γραμμής 4, και συγκεκριμένα από την περιοχή του Γουδή έως το Μαρούσι (με σταθμούς, πλην της Κατεχάκη, σε Φάρο Ψυχικού, Φιλοθέη, Σίδερα Χαλανδρίου, Ολυμπιακό Στάδιο, Παράδεισο Αμαρουσίου και Μέγαρο του ΟΤΕ), από τον Ευαγγελισμό μέχρι την Ανω Ηλιούπολη (με ενδιάμεσους σταθμούς στο Παγκράτι και στον Βύρωνα), από το Άλσος Βεϊκου στην Πετρούπολη (με σταθμούς στη Νέα Ιωνία, στον Περισσό, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στον Πύργο Βασιλίσσης και στο Ίλιον), και από το Μαρούσι στην Εθνική Οδό (με ενδιάμεσους σταθμούς στην Πεύκη και στη Λυκόβρυση).