Οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» χτύπησαν και στην Αθήνα. Αυτή την αποκάλυψη έκανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» στο Live News.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, η συγκεκριμένη ομάδα φαίνεται πως «χτύπησε» και στην Αθήνα, με θύμα μάλιστα, αστυνομικό. Όλα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή στην Ηλιούπολη. Ο αστυνομικός δήλωσε πως την ώρα που πήγαινε στο περίπτερο δέχτηκε επίθεση από νεαρούς, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, από την έρευνα προέκυψε πως ο συγκεκριμένος αστυνομικός των ΜΑΤ είχε διαδικτυακή επαφή για πολλούς μήνες, όπου υπήρχε και ανταλλαγή φωτογραφιών, με μια ανήλικη κοπέλα.

Ο αστυνομικός υποστήριξε ότι πίστευε ότι ήταν ενήλικη, ωστόσο όπως αποδείχτηκε η κοπέλα ήταν ανήλικη και λειτούργησε ως δόλωμα για να τον παγιδεύσει η συμμορία των αυτόκλητων «τιμωρών παιδόφιλων». Όταν ο αστυνομικός πήγε στο σημείο όπου είχε κανονίσει συνάντηση με την κοπέλα, δέχτηκε την επίθεση από την ομάδα των νεαρών.