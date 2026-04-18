Σκηνές που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε τραγωδία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Κηφισού, όταν οδηγός αυτοκινήτου κινείτο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ξεπερνώντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο 46χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, την ώρα που το ανώτατο όριο στο σημείο ήταν τα 120 χιλιόμετρα ενώ παράλληλα πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα οχήματα.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων τον εντόπισαν και ξεκίνησαν διακριτική καταδίωξη, ακολουθώντας τον με μοτοσυκλέτα και περιπολικό.

Η επικίνδυνη πορεία του οχήματος σταμάτησε τελικά στην περιοχή του Περιστερίου, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν και υπό την επήρεια αλκοόλ, με την ένδειξη του αλκοολόμετρου να επιβεβαιώνει την κατανάλωση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ το όχημά του κατασχέθηκε. Ο ίδιος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.