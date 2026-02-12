Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Βήμα από την αστυνομική καταδίωξη αποτυπώνεται καρέ-καρέ η επικίνδυνη πορεία του 15χρονου δικυκλιστή, η οποία κατέληξε σε σύγκρουση και τραυματισμό αστυνομικού.

Στο βίντεο φαίνεται ο 15χρονος, που επιχειρεί να διαφύγει από τους αστυνομικούς που τον καταδιώκουν. Ο ανήλικος περνά με κόκκινο και πέφτει πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο που κινείται κάθετα στον δρόμο.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να του κλείσουν τον δρόμο και να τον ακινητοποιήσουν. Την ίδια στιγμή, στο σημείο επικρατεί έντονη αναστάτωση. Διερχόμενοι πολίτες σαστίζουν από τις εικόνες που εκτυλίσσονται μπροστά τους, ενώ αρκετοί σταματούν για να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.

Ο απότομος ελιγμός

Ωστόσο, ακόμη και τότε, ο 15χρονος δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια διαφυγής. Σύμφωνα με τις αρχές, πραγματοποίησε απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Ο ανήλικος ακινητοποιήθηκε τελικά και συνελήφθη, ενώ οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας. Εκεί διαπιστώθηκε η ηλικία του, καθώς και το γεγονός ότι η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί πριν από λίγες ημέρες από τα Εξάρχεια.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.