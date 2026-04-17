Κάποια στιγμή άνοιξε το τηλεοπτικό πλάνο στη χθεσινή συζήτηση της Βουλής και εντόπισα την ανεξάρτητη βουλευτή Αθηνά Λινού να κάθεται μόνη της στα ορεινά έδρανα, την στιγμή που μιλούσε η επικεφαλής της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.

Το αναφέρω αυτό, λέει ο Βηματοδότης, γιατί πιο παλιά την θυμάμαι να κάθεται στα έδρανα του ΠαΣοΚ, ενώ είχε εμφανιστεί και σε πάνελ για την διεύρυνση του κόμματος. Επειδή ήταν από τους λίγους που διατηρούσε ανοικτούς διαύλους και με τον Αλέξη Τσίπρα, απευθύνθηκα σε καλή πηγή.

Τι έμαθα; Ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει αρχίσει ακόμη τα τηλέφωνα με νυν βουλευτές. Σύμφωνα με τον Βηματοδότη, ούτε με την Αθηνά Λινού αλλά ούτε και με τον Ευάγγελο Αποστολάκη για τον οποίο επίσης είχαν ακουστεί διάφορα περί συμπόρευσης.