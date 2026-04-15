Η επιτάχυνση των κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι πια εκτίμηση αλλά διαπίστωση. Μετά από μια μακρά περίοδο σιωπής και ζυμώσεων, ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να πατάει γκάζι, διαμορφώνοντας ένα πλέγμα παρεμβάσεων που δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών. Ο Αλ. Τσίπρας επιστρέφει, και μάλιστα με πιο γρήγορα βήματα απ’ ό,τι περίμεναν ακόμη και όσοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του.

Οι επόμενοι σταθμοί είναι ήδη μπροστά. Η παρουσία του στους Δελφούς, στο πλαίσιο του ετήσιου φόρουμ, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για όσα θα πει δημόσια, αλλά κυρίως για όσα μπορεί να συμβούν στο περιθώριο. Γιατί εκεί θα βρεθεί και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, σε μια συγκυρία που ήδη έχει φορτιστεί πολιτικά μετά την αποκάλυψη του Βήματος της Κυριακής του Πάσχα που κυκλοφόρησε Μεγάλο Σάββατο για τις παρασκηνιακές κινήσεις περί επικείμενης συνάντησης των δύο.

Η αντίδραση από την Κουμουνδούρου ήταν ενδεικτική της αμηχανίας, διότι υπήρξε μια χαλαρή άτυπη διάψευση μέσω διαρροών, χωρίς ένταση, χωρίς κατηγορηματικότητα. Σαν να μην υπήρχε λόγος να διαψευστεί κάτι που ενδεχομένως θα συμβεί. Και την ίδια ώρα, πρόσωπα που συνομιλούν με τον Αλ. Τσίπρα κινούνται σε διαφορετικό μήκος κύματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι επαφές και οι συζητήσεις ανοιχτές. Στην πολιτική, αυτή η διπλή γλώσσα δεν είναι αντίφαση, αλλά είναι τακτική.

Οι συζητήσεις για συνάντηση Τσίπρα – Φάμελλου

Όμως, η συζήτηση για πιθανή συνάντηση Τσίπρα–Φάμελλου είναι μόνο ένα κομμάτι της εικόνας. Το βασικό είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός ξεδιπλώνει ένα συνολικό σχέδιο επανατοποθέτησης. Οι ομιλίες του για το βιβλίο του «Ιθάκη» σε Καλαμάτα και Ηράκλειο την επόμενη περίοδο εντάσσονται ακριβώς σε αυτή τη λογική. Δεν πρόκειται για απλές παρεμβάσεις, αλλά για προσπάθεια διαμόρφωσης πολιτικής αφήγησης, με έντονο συμβολισμό και σαφή στόχευση στο μέλλον του χώρου.

Παράλληλα, στο παρασκήνιο, ετοιμάζεται να βγει προς τα έξω το πολυσυζητημένο κείμενο που έχει επεξεργαστεί ομάδα του Ινστιτούτου Τσίπρα υπό το Γιώργο Σιακαντάρη. Το συγκεκριμένο κείμενο δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φιλοδοξεί να αποτελέσει βάση συζήτησης για το σύνολο της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, ανοίγοντας τη συζήτηση για συγκλίσεις, όρια και νέες ισορροπίες.

Στο επιτελείο του Τσίπρα η κινητικότητα είναι έντονη. «Οι μηχανές έχουν ανάψει» λένε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια κατάσταση προετοιμασίας που ξεπερνά την απλή πολιτική δραστηριότητα. Ακόμη και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών έχει ενσωματωθεί στον σχεδιασμό, γεγονός που εξηγεί και την επιτάχυνση των πρωτοβουλιών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και μια εκδήλωση που υπό άλλες συνθήκες θα περνούσε πιο χαμηλά. Η παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή, «Γιάννης Μπουτάρης: Η Πολιτική Αλλιώς», από τις Εκδόσεις Πατάκη, την επόμενη Τρίτη, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον για τους συμμετέχοντες.

Στο ίδιο πάνελ με Δούκα και Μώραλη

Στο ίδιο πάνελ θα βρεθούν ο Αλ. Τσίπρας, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. Μια συνύπαρξη, κυρίως Τσίπρα και Δούκα, που δημιουργεί πολιτικούς συνειρμούς και προκαλεί ήδη συζητήσεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Τελικά, η επιτάχυνση του Τσίπρα δεν αφορά μόνο τον ίδιο. Δημιουργεί πίεση σε όλο το πολιτικό σύστημα της κεντροαριστεράς. Και κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου πολλά στελέχη καλούνται να πάρουν αποφάσεις σε ένα περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα.

Γιατί αυτή τη φορά, ο χρόνος δεν κυλά αργά. Και όσοι διστάσουν, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εξελίξεων πριν καν καταλάβουν ότι αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει.