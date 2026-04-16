Και ενώ στη Βουλή αναμένεται σήμερα η συζήτηση για το κράτος δικαίου, στη γειτονική Τουρκία το Στρασβούργο έστειλε το δικό του «ραβασάκι»

Όπως αναφέρει ο ΒΗΜΑτοδότης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κοινοποίησε επίσημα στην κυβέρνηση Ερντογάν την προσφυγή του Εκρέμ Ιμάμογλου, ανοίγοντας έναν φάκελο με τεράστιο πολιτικό βάρος.

Η υπόθεση γυρίζει πίσω στον Μάρτιο του 2025. Ο Ιμάμογλου, δήμαρχος Κωνσταντινούπολης από το 2019, επανεκλεγείς το 2024 και αντίπαλο δέος του Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές, συνελήφθη στις 19 Μαρτίου 2025, όταν πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του στο πλαίσιο ποινικής έρευνας.

Σύμφωνα με τον ΒΗΜΑτοδότη, ο ίδιος υποστηρίζει το προφανές: ότι οι κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και δωροδοκίες στερούνται στοιχείων και επιστρατεύτηκαν μόνο και μόνο για να τεθεί εκτός προεκλογικής κούρσας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στο Στρασβούργο πλέον ζητούν συγκεκριμένες εξηγήσεις για την αυθαίρετη κράτηση και την «ομίχλη» στη δικογραφία. Μπορεί η κοινοποίηση της προσφυγής να μην αποτελεί ακόμη τελική ετυμηγορία, ούτε ενδεχομένως να ιδρώσει το αυτί κάποιων στην Τουρκία, αλλά τα ερωτήματα που στριμώχνουν την Άγκυρα δείχνουν πως το θέμα έχει πλέον διεθνοποιηθεί και παραμένει ψηλά στην ατζέντα του Ευρωδικαστηρίου.