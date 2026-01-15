Στο επίκεντρο των ειδησεογραφικών μέσων στην Τουρκία, στο πλαίσιο της οποίας φέρονται να έχουν τεθεί υπό κράτηση γνωστά πρόσωπα, ανάμεσά τους και η πρώην αθλήτρια βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν σχετικά με υπόθεση ναρκωτικών. Παράλληλα, πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει ο ισχυρισμός που αποδίδεται στην ίδια ότι διατηρεί σχέση με τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η Haberler, από την έρευνα που διενεργεί η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη, κατά τις οποίες συνελήφθησαν πολλοί ύποπτοι. Η εμπλοκή γνωστών δημόσιων προσώπων στην υπόθεση προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε ότι μεταξύ των προσαχθέντων βρίσκεται και η εν λόγω αθλήτρια του βόλεϊ.

«Η φίλη του Εκρέμ Ιμάμογλου»

Μάλιστα, άτομο που βρίσκεται υπό κράτηση στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της ότι η Ντεριά Τσαϊργκάν είναι «η φίλη του Εκρέμ Ιμάμογλου». Ο ισχυρισμός αυτός διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και στον πολιτικό χώρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο δικηγόρος της αθλήτριας είχε ανακοινώσει πως είχε κατατεθεί μήνυση και είχε ασκηθεί αγωγή για ηθική βλάβη σχετικά με αντίστοιχους ισχυρισμούς που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν. Η ανακοίνωση αυτή ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι οι εν λόγω καταγγελίες δεν είχαν επιβεβαιωθεί και ότι είχαν κινηθεί οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Η Ντεριά Τσαϊργκάν ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα το τέλος της επαγγελματικής της καριέρας στο βόλεϊ, με ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, «ολοκληρώνω το ταξίδι μου στο βόλεϊ, που ξεκίνησε σε ηλικία 8 ετών, στα 38 μου, με ένα μεγάλο ευχαριστώ, τεράστια υπερηφάνεια και έναν μεγάλο αποχαιρετισμό. Ακριβώς 30 χρόνια…». Παράλληλα, ευχαρίστησε τις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας της.