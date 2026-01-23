Δικαστήριο στην Τουρκία απέρριψε την προσφυγή του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ενάντια στην ακύρωση του πανεπιστημιακού του πτυχίου, όπως ανακοίνωσε η νομική του ομάδα, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στα σχέδιά του να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία στις επόμενες εκλογές.

Ο Ιμάμογλου, ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο, εν αναμονή δίκης για διαφθορά. Τον Ιούλιο έλαβε ξεχωριστή ποινή φυλάκισης για προσβολή και απειλή κατά του εισαγγελέα της πόλης.

Χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο, ο Ιμάμογλου δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Η νομική του ομάδα δήλωσε στο Reuters ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου.

«Αγκάθι» για τον Ερντογάν η φυλάκιση Ιμάμογλου

Η φυλάκισή του έχει επικριθεί από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP), άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ηγέτες της Δύσης και οργανώσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου ως αντιδημοκρατική κίνηση με στόχο τον αποκλεισμό ενός εκλογικού αντιπάλου του Ερντογάν.

Ο ίδιος ο Ιμάμογλου αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχουν πολιτικά κίνητρα. Η κυβέρνηση Ερντογάν αρνείται πολιτική παρέμβαση στη δικαιοσύνη και δηλώνει ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.

Το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι ακύρωσε τον τίτλο σπουδών του Ιμάμογλου, λίγες μέρες πριν η αντιπολίτευση τον επιλέξει ως υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές του 2028. Ο Ιμάμογλου δήλωσε ότι η απόφαση του πανεπιστημίου ήταν παράνομη και εκτός των αρμοδιοτήτων του ιδρύματος.

Σε ανάρτηση στο X, ο αντιπρόεδρος του CHP, Μπουρχανετίν Μπουλούτ, δήλωσε ότι η απόρριψη της προσφυγής για το πτυχίο ισοδυναμεί με πολιτική απόφαση, που δείχνει ότι η δικαιοσύνη χρησιμοποιείται κατά των πολιτικών αντιπάλων.