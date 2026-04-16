Σε μια νέα παρέμβαση που προκάλεσε αίσθηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Χαρακτήρισε τον θεσμό «μη σοβαρό» και κατηγόρησε την ελληνίδα εκπρόσωπο Πόπη Παπανδρέου για μεθοδεύσεις που αγγίζουν τα όρια του εκβιασμού με στόχο την ανανέωση της θητείας της.

Μιλώντας στο Action24 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για «πολιτικά παιχνίδια και δικογραφίες σε δόσεις», ενώ αποκάλυψε πως ενημέρωσε προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντάς του πως η δικογραφία «δεν είναι σοβαρή», ενώ προεξόφλησε πως η υπόθεση θα καταλήξει στο αρχείο, χαρακτηρίζοντας την εισαγγελέα «άσχετη» σε διαφορετική περίπτωση.

ΠαΣοΚ: «Ο κ. Γεωργιάδης ψεύδεται – Η θητεία έχει ήδη ανανεωθεί»

Η αντίδραση του ΠαΣοΚ ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Τσουκαλά, να αποδομεί το επιχείρημα του Υπουργού περί «θητείας». Η Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζει ότι ο κ. Γεωργιάδης παρέλειψε σκόπιμα να αναφέρει πως η θητεία της κας Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί, από τον Νοέμβριο του 2025.

«Δεν αντέχουν τη λογοδοσία»

Στην αξιωματική αντιπολίτευση βλέπουν πίσω από τις δηλώσεις Γεωργιάδη μια συνειδητή προσπάθεια απαξίωσης των θεσμών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος διαπιστώνουν:

Στοχοποίηση: Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει τις δικογραφίες ως «δόλιο σχέδιο» και όχι ως αποτέλεσμα ελέγχων για διαφθορά.

Θεσμική εκτροπή: Το ΠαΣοΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι «δεν σέβεται και δεν αντέχει τη λογοδοσία».

Τοξικότητα: Η Χαριλάου Τρικούπη κάνει λόγο για «παρακμή και καθεστωτισμό», χαρακτηρίζοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη ως τον «γνήσιο εκφραστή» αυτής της νοοτροπίας.

Η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠαΣοΚ, Κώστα Τσουκαλά

«Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα οτι “παίζει παιχνίδια” για να ανανεωθεί η θητεία της.

Παρέλειψε σκόπιμα να πει οτι η θητεία της κας Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβρη του 2025, για να στήσει το κυβερνητικό αφήγημα οτι οι αλλεπάλληλες δικογραφίες στη Βουλή δεν είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς και των σκανδάλων αλλά προϊόν “δόλιου” σχεδίου.

Όχι μόνο δεν εμπιστεύονται αλλά και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία.

Επιλέγουν τον φανατισμό και την τοξικότητα για να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία.

Η παρακμή και ο καθεστωτισμός των οποίων ο κ. Γεωργιάδης είναι ο γνήσιος εκφραστής, δεν αξίζει στους Έλληνες».