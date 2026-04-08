Αλλαγή ρότας επιχειρείται από το κυβερνητικό επιτελείο όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς η αρχική στάση των χαμηλών τόνων στάση της δίνει σταδιακά τη θέση της σε δημόσιες αιχμές και αμφισβήτηση.

Ειδικότερα, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε εξαρχής να μην ανοίξει μετωπική σύγκρουση και να ζητήσει επιτάχυνση των διαδικασιών, υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη περνούν πλέον σε πιο επιθετική ρητορική, θέτοντας ευθέως ζήτημα χειρισμών, διαρροών και ακόμη και πολιτικών σκοπιμοτήτων πίσω από τη δικογραφία.

Στην πρώτη γραμμή της κριτικής βρίσκεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επιτίθεται ευθέως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με δηλώσεις του, κάνει λόγο για «ντροπή» και αμφισβητεί ευθέως τη σοβαρότητα των φακέλων που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή, αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για πολιτική εργαλειοποίηση. Παράλληλα, καταγγέλλει διαρροές και καθυστερήσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «οργανωμένη και στοχευμένη πολιτική παρέμβαση» με στόχο την κυβέρνηση, ενώ εκφράζει και απώλεια εμπιστοσύνης προς τον θεσμό.

Τοποθετήσεις από Μαρινάκη και Φλωρίδη

Σε χαμηλότερους τόνους, αλλά με σαφές μήνυμα, κινείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Καλεί τους εισαγγελείς να αποφύγουν την «σαλαμοποίηση» των δικογραφιών και ζητά ταχύτερη ολοκλήρωση των υποθέσεων, ώστε να υπάρχει «καθαρή εικόνα» για την κοινή γνώμη. Ταυτόχρονα, εκφράζει ενόχληση για διαρροές πριν ακόμη φτάσουν οι φάκελοι στη Βουλή.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ενδεικτική είναι και η στάση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος απέφυγε να σχολιάσει ευθέως, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα προτιμούσε να μην κατείχε το συγκεκριμένο αξίωμα για να μιλήσει πιο ελεύθερα.

Η δυσφορία στο εσωτερικό της ΚΟ

Η αμφισβήτηση δεν περιορίζεται στα υπουργικά έδρανα. Πολλοί από τους εμπλεκόμενους βουλευτές που βρίσκονται αντιμέτωποι με άρση ασυλίας, εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τη στοιχειοθέτηση της δικογραφίας.

Η αρχική ανησυχία που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις φαίνεται να μετατρέπεται πλέον σε ευθεία αμφισβήτηση της ουσίας των κατηγοριών, καθώς, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η «ψύχραιμη ανάγνωση» των στοιχείων δεν δικαιολογεί τη βαρύτητα των υπονοιών.

Στόχος η γρήγορη εκτόνωση της κρίσης

Στο Μέγαρο Μαξίμου, η βασική προτεραιότητα είναι σαφής: να κλείσει γρήγορα η υπόθεση. Η άρση ασυλίας των 11 βουλευτών κρίθηκε αναγκαία ώστε να μην παραμένουν σκιές, ακόμη και αν εκτιμάται ότι για πολλούς δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία.

Την ίδια στιγμή, έντονη είναι η ενόχληση για την τμηματική αποστολή των δικογραφιών, που παρατείνει την πολιτική φθορά και διατηρεί την υπόθεση στην επικαιρότητα.