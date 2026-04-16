Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ επικοινώνησε πράγματι με τον πρόεδρο της Βουλής, όχι για να προτείνει την αναβολή της συζήτησης, όπως ειπώθηκε χθες, αλλά για να γνωστοποιήσει πως σε περίπτωση που κρίνει η κυβέρνηση, ότι πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση, δεν υπάρχει θέμα από τη δική του πλευρά, όπως αναφέρει ο Βηματοδότης.

Ο πρόεδρος της Βουλής επικοινώνησε με το Μέγαρο Μαξίμου, και αφού έγινε γνωστό, ότι η κατάσταση του κ. Μυλωνάκη είναι μεν κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη, είπε ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής και η συζήτηση θα γίνει κανονικά σήμερα στις 11 το πρωί.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Βηματοδότη, στο Μέγαρο Μαξίμου είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν την σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, με την οποία αναμένεται να ανοίξει την συνταγματική βεντάλια.