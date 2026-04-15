«Ιστορική» χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, καθώς πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής της Σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 (Βορειοδυτικό Ιόνιο), μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και της Stena Drilling, (εταιρείας που κατέχει το πλωτό γεωτρύπανο που θα χρησιμοποιηθεί στην περιοχή).

«Το 2027 θα γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μας»

«Ιστορική μέρα, έπεσαν οι υπογραφές και έτσι έχουμε προδιαγεγραμμένη την ημερομηνία 14 με 24 Φεβρουαρίου του 2027 θα γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μας μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Πια, δεν μιλάμε για προσδοκίες, σχεδιασμούς. Μετράμε αντίστροφα. Σε 300 μέρες από τώρα η πατρίδα μας θα διαπιστώσει εάν οι ισχυρές ενδείξεις που έχουν εντοπίσει η ExxonMobil, η Energean και η HELLENiQ, ουσιαστικά αποδεικνύεται ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα. Αυτό θα το μάθουμε μέχρι τον Απρίλιο του 2027», ανέφερε ο ίδιος στο MEGA και στην εκπομπή «Live News».

«Όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται από τις εταιρείες του κύρους, της ExxonMobil, της Energean, της HELLENiQ και σήμερα υπεγράφη με τη Stena Drilling που είναι μία από τις πιο καταξιωμένες εταιρίες διεθνώς, οι οποίες θα φέρουν το πλοίο γεωτρύπανο, το οποίο για 24 ώρες το 24ωρο για δύο μήνες θα αντλεί τα στοιχεία από τη γεώτρηση», συμπλήρωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου: «Το Block 2 είναι το πιο ώριμο από τα οικόπεδα που έχουμε. Η περιοχή κάτω από την Κρήτη, φιλοδοξούμε και εργαζόμαστε έτσι ώστε πριν το τέλος του ‘26 να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Ενα δυνητικό κοίτασμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων»

«Εκτιμούν ότι μιλάμε για ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Η χώρα μας χρειάζεται κάθε χρόνο γύρω στα έξι με εφτά. Αντιλαμβάνεστε την τάξη μεγέθους του κοιτάσματος. Η ίδια η κοινοπραξία εκτίμησε ότι τα προσδοκώμενα οφέλη θα είναι γύρω στα 10 δισ. για τη χώρα μας. Σε βάθος εικοσαετίας», τόνισε ο ίδιος.

Αφού διαβεβαίωσε ότι τηρούνται «αυστηροί όροι προστασίας του περιβάλλοντος», σημείωσε Σταύρος Παπασταύρου: «Με την υπογραφή που έπεσε δεν υπάρχουν ίσως, μπορεί. Τώρα ξέρουμε 14 με 24 Φεβρουαρίου του 2027 τρυπάμε».