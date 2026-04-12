Χωρίς άδεια οδήγησης ο πατέρας του 3χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε το Μεγάλο Σάββατο στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών.

Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/04) στην Εθνική Οδό Καβάλας-Σερρών, δύο αυτοκίνητα, ένα ΙΧ και ενα ταξί, συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα.

Στο ΙΧ αυτοκίνητο επέβαιναν οι γονείς με τα δυο τους παιδιά. Το ένα παιδάκι 3 ετών έχασε τη ζωή του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Καβάλας, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το δεύτερο παιδί (10 ετών) έχει τραύματα στη σπονδυλική στήλη και μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη.

Η μητέρα 27 ετών νοσηλεύεται τραυματισμένη, ενώ χθες υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Καβάλας.

Ο πατέρας 28 ετών φέρει ελαφρότερα τραύματα. Σύμφωνα με την αστυνομία ο πατέρας που οδηγούσε το αυτοκίνητο της οικογένειας, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

​Η αστυνομία εξετάζει τώρα τις ακριβείς συνθήκες για να διαπιστώσει πώς ακριβώς το αυτοκίνητο βγήκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με το άλλο όχημα.

Ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες το 3χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του στο μπροστινό κάθισμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Την 11-4-2026 και 12:48΄, στην επαρχιακή οδό Ελευθερούπολης – Σερρών, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 28χρονος ημεδαπός και επέβαιναν μία 27χρονη ημεδαπή και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, εξετράπη της πορείας του και συγκρούσθηκε μετωπικά με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ενός ανηλίκου και τον τραυματισμό των υπολοίπων επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος οδηγός στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας»