Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην Εθνική Οδό Καβάλας – Σερρών, στο ύψος του Παλαιοχωρίου, όταν ΙΧ επιβατικό όχημα συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με ταξί, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί μόλις τριών ετών και να τραυματιστούν ακόμη δύο επιβάτες, μεταξύ των οποίων η μητέρα του άτυχου παιδιού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι, στον επαρχιακό δρόμο Αντιφιλίππων–Παλαιοχωρίου, στον Δήμο Παγγαίου, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά – σύμφωνα με πληροφορίες – με ταξί.

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε νεκρό ένα παιδί μόλις 3 ετών, το οποίο επέβαινε στο ΙΧ. Στο ίδιο όχημα επέβαιναν επίσης ακόμη ένας ανήλικος και η μητέρα των δύο παιδιών, η οποία βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και τραυματίστηκε. Πληροφορίες αναφέρουν πως το 3χρονο βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και πυροσβεστικά οχήματα, με τις Αρχές να προχωρούν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από τα οχήματα.

Η μητέρα έχει τραυματιστεί σοβαρά και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, ενώ το δεύτερο παιδί της οικογένειας, αγόρι 10 ετών, φέρει κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και μεταφέρεται στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα σύγκρουση.