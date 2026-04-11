Με πέντε σημαντικά έργα ο ΑΔΜΗΕ περιορίζει τον κίνδυνο μπλακ άουτ στην ηλεκτροδότηση.

Υλοποιούνται σε περιοχές που βρίσκονται σε οριακή κατάσταση ως προς την ευστάθεια και την ασφάλεια του δικτύου και αυτές είναι τα νησιά, η Πελοπόννησος και η Αττική.

Την ίδια στιγμή, όπως ανήγγειλε και ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ προκειμένου να τρέξουν στρατηγικής σημασίες διασυνδέσεις όπως αυτές των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ορόσημο είναι ο Ιούνιος.

Αναλυτικά τα έργα είναι:

Ο ΑΔΜΗΕ ολοκληρώνει την ηλεκτρική Διασύνδεση Κυκλάδων

Η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου.

Το πρώτο σκέλος της διασύνδεσης (Σαντορίνη-Νάξος) είναι σε φάση κατασκευής με ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026. Το καλοκαίρι του 2022 ολοκληρώθηκε η πόντιση του καλωδίου υψηλής τάσης μεταξύ των δύο νησιών ενώ προχωρούν οι εργασίες για την ανέγερση του Υποσταθμού Υψηλής Τάσης στην υπό διασύνδεση Σαντορίνη.

Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και τον Φεβρουάριο του 2023 υπογράφηκαν οι συμβάσεις των καλωδιακών τμημάτων και για τα υπόλοιπα τρία νησιά των νοτιοδυτικών Κυκλάδων (Φολέγανδρος, Μήλος, Σέριφος) που θα διασυνδεθούν ηλεκτρικά και θα ενσωματώσουν το σύνολο του νησιωτικού συμπλέγματος στο Σύστημα Υψηλής Τάσης έως το τέλος του δευτέρου εξαμήνου του 2026.

Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 332 MW στα νησιά, επιτυγχάνοντας ένα πιο σταθερό, πράσινο και οικονομικό ενεργειακό μείγμα για το νησιωτικό σύμπλεγμα.

Ο Ανατολικός Διάδρομος Πελοποννήσου που ανοίγει ο ΑΔΜΗΕ

Το υποέργο της Γραμμής Μεταφοράς 400 kV που συνδέει το υφιστάμενο ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2022. Τον Δεκέμβριο 2023 υπογράφτηκε η σύμβαση για το υποέργο της νέας Γραμμής μεταφοράς που θα συνδέσει το ΚΥΤ Κορίνθου με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου, θέτοντας το δεύτερο τμήμα του έργου σε φάση κατασκευής.

Η ολοκλήρωση του υπόψη υποέργου αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου

Οι εργασίες κατασκευής του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου, τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS), που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο ΚΥΤ υπαίθριου τύπου, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η υλοποίηση του νέου ΚΥΤ Κουμουνδούρου θα εξυπηρετήσει τη σύνδεση του Ανατολικού Διαδρόμου 400 kV Πελοποννήσου, θα αποτελέσει το τερματικό της διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα και θα ενισχύσει την αξιοπιστία τροφοδότησης των φορτίων στην (Δυτική κυρίως) Αττική.

Η πλευρά των 400KV (Φάση Α) ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά τον Φεβρουάριο του 2024 και η δοκιμαστική ηλέκτριση επιτεύχθηκε τον Αύγουστο του 2024. Η διαδικασία προσωρινής παραλαβής της Φάσης Α ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του «Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής – Φάσης Α’» τον Φεβρουάριο 2026 με ημερομηνία αναφοράς 4/9/2024. Η πλευρά των 150KV (Φάση Β) ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά τον Μάρτιο του 2025 και η δοκιμαστική ηλέκτριση επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Η πλήρης ολοκλήρωση του αναβαθμισμένου ΚΥΤ Κουμουνδούρου αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

ΚΥΤ Ρουφ

Η ανάπτυξη του νέου ΚΥΤ Ρουφ στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας θα συμβάλει αποφασιστικά στην τροφοδότηση του λεκανοπεδίου Αττικής. Το νέο ΚΥΤ Ρουφ προβλέπεται να συνδεθεί με το Σύστημα 400 kV με τα ΚΥΤ Κουμουνδούρου και Αχαρνών με υπόγεια καλώδια.

Για τη σύνδεση στο Σύστημα 150 kV προβλέπεται ότι όλες οι υπόγειες γραμμές 150 kV οι οποίες συνδέονται έως και σήμερα στον υφιστάμενο Υ/Σ Ρουφ, θα συνδεθούν στην πλευρά 150 kV του ΚΥΤ Ρουφ έπειτα από την ολοκλήρωσή του. Ο τρόπος σύνδεσης του ΚΥΤ Ρουφ θα παρέχει τη δυνατότητα αποξήλωσης των εναερίων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV από το ΚΥΤ Κουμουνδούρου προς το Ρουφ (3 διπλά κυκλώματα), καθώς και την εκτροπή της εναέριας Γραμμής Μεταφοράς διπλού κυκλώματος 150KV Ρουφ – Σχηματάρι προς το ΚΥΤ Κουμουνδούρου, με ταυτόχρονη αποξήλωση του τμήματος της εν λόγω Γραμμής Μεταφοράς.

Οι τεχνικές μελέτες των υπογείων γραμμών είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους Δήμους και λοιπούς φορείς. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η εκκένωση των κτηρίων στον περιβάλλοντα χώρο του υφιστάμενου Υ/Σ όσο και οι απαραίτητες κατεδαφίσεις. Ο διαγωνισμός για το νέο ΚΥΤ Ρουφ αναμένεται να εκκινήσει εντός του πρώτου εξαμήνου 2026.

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορειοανατολικού Αιγαίου

Mε την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων η Κως, η Ρόδος και η Κάρπαθος θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Κορίνθου, σε δύο φάσεις. Αντίστοιχα, η διασύνδεση του βορειανατολικού Αιγαίου θα περιλαμβάνει τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο και Σάμο, και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

Πρόκειται για το μεγάλο έργο του ΑΔΜΗΕ που πλησιάζει τα 3 δισ. ευρώ και μέρος του θα χρηματοδοτηθεί από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ.

Οι θαλάσσιες έρευνες και για τις δύο διασυνδέσεις, Δωδεκανήσων και Βορειοανατολικού Αιγαίου, ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024. Τον Ιανουάριο 2025, ξεκίνησε η τελική φάση του διεθνούς διαγωνισμού του ΑΔΜΗΕ για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο για τα υποβρύχια καλωδιακά έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό κατέθεσαν τις δεσμευτικές οικονομικές και τεχνικές τους προσφορές στις 26/2/2025 και η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική άποψη.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,7 δις ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα 6 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τα υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω. Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός καλωδιακού συστήματος υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC), με συνολικό μήκος καλωδίων 1.290 χλμ., αμφίδρομης ροής ισχύος και συνολικής μεταφορικής ικανότητας 1.000 MW. Ο προϋπολογισμός για το καλωδιακό τμήμα της διασύνδεσης ανέρχεται σε 1,35 δις ευρώ και η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η συμβολή της ΕΤΕπ και το αίτημα χρηματοδότησης από ΑΔΜΗΕ

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αξιολογήσει θετικά το έργο και έχει υπογραφεί η δανειακή σύμβαση για τη συνολική χρηματοδότηση της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων στις αρχές του 2026. Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ έχει υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης του έργου μέσω επιχορήγησης από το Tαμείο Απανθρακοποίησης Νησιών ενώ υποβλήθηκε αίτημα εντός Ιανουαρίου και για επιχορήγηση από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.

Παράλληλα η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων υποβλήθηκε στο ΥΠΕΝ τον Δεκέμβριο του 2023 και αναμένεται η ΑΕΠΟ. Για τη διασύνδεση του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για το τμήμα ΚΥΤ Ν. Σάντας – Υ/Σ Δυτικής Λέσβου, αναρτήθηκε προς διαβούλευση στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την εναέρια γραμμή εντός της Λέσβου που περιλαμβάνει και τον Υ/Σ της Μυτιλήνης, αναμένεται να υποβληθεί εντός του 2026.

Ταυτόχρονα με την διαδικασία της αδειοδότησης, έχει εκκινήσει και είναι σε εξέλιξη η συλλογή όλων των απαιτούμενων κτηματολογικών στοιχείων των εκτάσεων από τις κατά τόπους υπηρεσίες, οι οποίες πρόκειται να απαλλοτριωθούν για τις ανάγκες κατασκευής των έργων.

