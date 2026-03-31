Πέρασαν σχεδόν δύο μήνες από τότε που ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πάτησε το κουμπί… για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Για την κάλυψη της αύξησης έχουν κληθεί οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ΑΔΜΗΕ να καταβάλλουν τα αναγκαία κεφάλαια, χωρίς με τον τρόπο αυτό να εισέρχονται νέοι επενδυτές. Υπενθυμίζεται ότι μέτοχοι του ΑΔΜΗΕ, οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν τον Όμιλο ανάλογα με τα μερίδια τους είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (51%), ο ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25%) και η κινεζική State Grid (24%).

Η προεργασία για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύο μήνες μετά εποπτεύει και συντονίζει τις διαδικασίες για την ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ. Τουλάχιστον ως προς τις συμμετοχές του ελληνικού δημοσίου.

Πηγές αναφέρουν ότι τρέχουν κανονικά η προετοιμασία για το due diligence ώστε οι μέτοχοι πριν βάλουν τα κεφάλαια τους να γνωρίζουν επακριβώς την οικονομική και τεχνική κατάσταση του Διαχειριστή και την ίδια στιγμή τρέχουν και οι διαδικασίες για την νομική εποπτεία της ΑΜΚ μέσω της πρόσληψης δικηγορικών γραφείων.

Το ορόσημο του Ιουνίου για τον ΑΔΜΗΕ

Παράγοντες της αγοράς, εκτιμούν ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Εκείνο τον μήνα ουσιαστικά θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών ώστε οι μέτοχοι να ανταποκριθούν στην πρόσκληση για την καταβολή του 1 δισ. ευρώ.

Κι αυτό καθώς μετά ξεκινούν οι θερινοί μήνες των διακοπών και οπότε η αγορά κινείται σε υποτονικούς ρυθμούς. Πέραν τούτου, πηγές σημειώνουν την ανάγκη ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας τον Ιούνιο με δεδομένο και το αρνητικό κλίμα που δημιουργεί στις οικονομίες ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όσο πιο νωρίς τόσο το θετικό κλίμα θα διατηρείται.

Τα αναγκαία έργα

Η ΑΜΚ αποσκοπεί όπως είχε ανακοινώσει και η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στις 13 Φεβρουαρίου «στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΠΑ) 2025-2034.»

Ανάμεσα στα αναγκαία έργα που ξεχωρίζουν κι έχουν την ανάγκη κεφαλαίων για την υλοποίηση τους είναι οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Ο ΑΔΜΗΕ θα ενσωματώσει απευθείας στο ηπειρωτικό σύστημα υψηλής τάσης 8 ακόμη νησιά (Κως, Ρόδος, Καρπαθος, Σάμος, Χίος, Λέσβος, Λήμνος, Σκύρος ), τερματίζοντας την ενεργειακή τους απομόνωση. Ο προϋπολογισμός των έργων για τα δύο νησιωτικά συμπλέγματα ανέρχεται σε 1,42 δισ. ευρώ και 2,95 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Ο Διαχειριστής έχει ήδη προκηρύξει τους διαγωνισμούς για τα ηλεκτρικά καλώδια και τους Σταθμούς Μετατροπής της δεύτερης διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος που θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα, μεταξύ Κορίνθου και Κω, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαγωνιστική διαδικασία με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για τα υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο.

Σημειώνεται ότι για το έργο διασύνδεσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 490 εκατ. ευρώ.

Το τρίτο μεγάλο έργο είναι η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, με προϋπολογισμό 950,1 εκατ. ευρώ, η οποία θα τριπλασιάσει τα περιθώρια ανταλλαγών ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών.

Το προηγούμενο διάστημα, οι Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς της Ελλάδας και της Ιταλίας, ΑΔΜΗΕ και Terna, προκήρυξαν τη διαγωνιστική διαδικασία των ερευνών βυθού. Μέχρι σήμερα έχουν επίσης ολοκληρωθεί οι μελέτες σκοπιμότητας του έργου, το οποίο έχει ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO-E (TYNDP 2024) και είναι ενταγμένο στη 2η λίστα Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest and Projects of Mutual Interest) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν των ερευνών βυθού, ο ΑΔΜΗΕ και η Terna έχουν αναθέσει όλες τις μελέτες για τις αναγκαίες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις.

