Με ένα αδύναμο πακέτο μέτρων, κατώτερο των περιστάσεων και με δεδομένη την πυροδότηση νέας ενεργειακής κρίσης, η κυβέρνηση επιδιώκει να ελαφρύνει το κόστος ενέργειας για την ελληνική βιομηχανία.

Η δέσμη μέτρων συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, κλείδωσε από την ελληνική κυβέρνηση, μετά από «έξι μήνες δύσκολης διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου πρόκειται για δύο πυλώνες στήριξης των ενεργοβόρων βιομηχανιών καθώς και 23.000 βιομηχανιών που ηλεκτροδοτούνται από τη μέση και υψηλή τάση. Ο πρώτος πυλώνας αφορά καθαρά στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ ετησίως για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά σε κίνητρα ενίσχυσης των βιομηχανιών για την ενεργειακή αναβάθμιση του εξοπλισμού και των κτιριακών τους υποδομών. Πρόκειται για πρόγραμμα 200 εκατ. ευρώ (πρώτος κύκλος) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.

Αξίζει να τονιστεί ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην ανακοίνωση των μέτρων έξι μήνες μετά την πρώτη εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του ΣΕΒ.

Το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης για τη βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε τη θέση σε ισχύ από τον Ιούνιο του προγράμματος για το 2026 του Ταμείου Εκσυγχρονισμού ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα έχει τη μορφή επιχορήγησης για επενδυτικά σχέδια που θα υπάγονται στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης.

Κάθε επενδυτɩκό σχέδɩο αλλά καɩ κάθε χρηματοδοτούμενη παρέμβαση εντός αυτού πρέπεɩ να επɩτυγχάνεɩ κατ’ ελάχɩστον 10% εξοɩκονόμηση ενέργεɩας σε σχέση με την αρχɩκή κατάσταση.

Τα ενɩσχυμένα τμήματα της Βɩομηχανίας ενδεɩκτɩκά στους τομείς σɩδηροκραμάτων, αλουμɩνίου, χαλκού, σɩδήρου, μεταλλɩκών κατασκευών, υποτομείς πλαστɩκού, τσɩμέντου, χαρτɩού, ξυλείας,

καθώς καɩ στην χημɩκή βɩομηχανία, συμπερɩλαμβανομένης της φαρμακοβɩομηχανίας.

Οɩ ενɩσχυόμενες δαπάνες μπορούν να λάβουν κρατɩκή ενίσχυση είτε μέσω του Γενɩκού Απαλλακτɩκού Κανονɩσμού (ΓΑΚ), είτε μέσω του νέου πλαɩσίου CISAF γɩα τη βɩομηχανία.

Ενδεικτικές δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν είναι:

Εξηλεκτρɩσμός θερμɩκών δɩεργασɩών

Εξηλεκτρɩσμός βɩομηχανɩκώνοχημάτων

Αναβάθμɩσηπαλαɩούεξοπλɩσμού Ενδεɩκτɩκές Βɩομηχανɩκές Δαπάνες

Θερμɩκή αναβάθμɩσηβɩομηχανɩκώνκτɩρίων

Συστήματα αποθήκευσης ενέργεɩας (BESS) γɩα σταθεροποίηση φορτίων καɩ αύξηση της δɩείσδυσης ανανεώσɩμων πηγών ενέργεɩας

Αναβάθμɩση βɩομηχανɩκής ψύξης καɩ free cooling

Τα μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος παρουσίασε τα μέτρα για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία.

Για 40 με 50 μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες κλείδωσε νέος συντελεστής για αντιστάθμιση των εκπομπών CO2. Ο νέος συντελεστής από το 2026 έως το 2030 θα είναι στο 0,82 αντί για 0,58 τόνους ανά μεγαβατώρα. Το κόστος του μέτρου είναι περίπου 75 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

Από την 1η Ιουλίου επίσης μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που πληρώνουν 23.000 βιομηχανίες, οι οποίες ηλεκτροδοτούνται από τη μέση και υψηλή τάση. Το κόστος των μέτρων είναι στα 26 εκατ. ευρώ.

