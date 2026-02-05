Τη σχετική επιστολή για την εκκίνηση των διαδικασιών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ κατά 1 δισ. ευρώ απέστειλε στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ Μάνο Μανουσάκη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, η επιστολή έφτασε στον κ. Μανουσάκη και κοινοποιείται και στους μετόχους του ΑΔΜΗΕ, την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.

Η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Πηγές αναφέρουν ότι ο Σταύρος Παπασταύρου καλεί μέσα από την επιστολή του να συγκληθεί γενική συνέλευση των μετόχων στον ΑΔΜΗΕ και οι μέτοχοι του να διαθέσουν κεφάλαια συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ ώστε να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες του αναπτυξιακού προγράμματος του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας την περίοδο 2025 – 2034.

Το πρόγραμμα αυτό υπενθυμίζεται ότι ξεπερνά τα 7,5 δισ. ευρώ.

Η συμμετοχή των μετόχων του ΑΔΜΗΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός ΠΕΝ καλεί τους μετόχους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ να συνεισφέρουν τα κεφάλαια που τους αναλαγούν για τη συγκέντρωση του ποσού ύψους 1 δισ. ευρώ. Στην ίδια επιστολή αναφέρουν πληροφορίες σημειώνεται η ανάγκη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου τόσο για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος όσο και για τη βιωσιμότητα του ομίλου.

Τα επόμενα βήματα για την ΑΜΚ

Όπως έχει γράψει ο ΟΤ και με δεδομένο ότι το ελληνικό δημόσιο θα διατηρήσει το 51% στον ΑΔΜΗΕ τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν για την ΑΜΚ για τη συμμετοχή των τριών μετόχων ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (51%), ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ (25%) και State Grid (24%) είναι:

Να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης στο ΧΑ ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, στην οποία το ελληνικό δημόσιο κατέχει το 51% και οι λοιποί επενδυτές το 49%. Η ΓΣ θα κληθεί να λάβει απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με το δημόσιο να καλείται να καταβάλει 250 εκατ. ευρώ.

Να συγκληθεί η ΓΣ του ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ώστε να αποφασίσει τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, ουσιαστικά με 250 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Να συμμετέχει η State Grid με 240 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ αφού πρώτα προηγηθούν οι απαραίτητες συνεννοήσεις με το ελληνικό δημόσιο.

