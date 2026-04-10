Ήταν μία μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης όταν το τηλέφωνο στο γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου χτύπησε. Στην άλλη γραμμή, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκανε απλώς μια ενημέρωση, επέβαλλε μια νέα πραγματικότητα: ο πόλεμος με το Ιράν έπρεπε να σταματήσει. Την ώρα που ο κόσμος πίστευε πως η ειρήνη ήταν προ των πυλών, ο Ισραηλινός ηγέτης εξασφάλιζε το «πράσινο φως» για ένα τελευταίο, ισοπεδωτικό χτύπημα που θα τίναζε την εύθραυστη ηρεμία στον αέρα.

Ο Ισραηλινός ηγέτης συμφώνησε να συμμετάσχει στην κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, το Ισραήλ -το οποίο δεν αποτελούσε επίσημο μέρος των διαπραγματεύσεων- δυσανασχέτησε που ενημερώθηκε για την οριστικοποίηση της συμφωνίας τόσο αργά στη διαδικασία, σύμφωνα με πηγές που έλαβαν γνώση της συνομιλίας και μεσολαβητές της σύγκρουσης. Ο Νετανιάχου πρόλαβε, ωστόσο, να θέσει ένα κρίσιμο αίτημα: «Πρέπει να συνεχίσουμε στον Λίβανο», φέρεται να είπε.

Δέκα λεπτά «φωτιάς»

Αφού πήρε το «ναι» από τον Τραμπ το Ισραήλ εξαπέλυσε αμέσως μετά μια ισοπεδωτική αεροπορική επίθεση στον Λίβανο, πλήττοντας 100 στόχους σε μόλις 10 λεπτά. Τα πλήγματα προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της Τεχεράνης, η οποία κλόνισε την εύθραυστη, μόλις λίγων ωρών εκεχειρία, εξαπολύοντας βροχή ρουκετών και drones σε στόχους σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Νετανιάχου αυτοπροσδιορίστηκε ως ο «βασιλιάς-πολεμιστής» του Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και διατηρεί το πολεμικό μέτωπο ανοιχτό για περισσότερα από δυόμισι χρόνια. Το Ισραήλ κερδίζει τη μία μάχη μετά την άλλη, συχνά με εντυπωσιακό τρόπο: από αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες εισβολές μέχρι την ανατίναξη των τηλεειδοποιητών της Χεζμπολάχ.

Υπό αμφισβήτηση η στρατηγική της «ολοκληρωτικής νίκης»

Παρά τις επιτυχίες στο πεδίο, η κριτική εντείνεται: η χώρα δεν έχει ακόμη κερδίσει τον πόλεμο. Στη Γάζα, η Χαμάς αρνείται να αφοπλιστεί παρά τα συνεχή πλήγματα δύο ετών. Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος πέντε εβδομάδων κατά του Ιράν δεν πέτυχε την ουσιαστική καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου.

Την Τετάρτη το βράδυ, ο Νετανιάχου δήλωσε σε διάγγελμά του: «Το Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ και το Ισραήλ πιο ισχυρό από ποτέ». Η κοινή επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ περιλάμβανε πάνω από 20.000 επιδρομές, εξοντώνοντας την ηγεσία του Ιράν και καταστρέφοντας το ναυτικό του. Αναλυτές λένε ότι η Τεχεράνη θα χρειαστεί χρόνια για να ανακάμψει.

Επιβίωση και έλλειψη διπλωματικού σχεδίου

Ωστόσο, το ιρανικό καθεστώς φαίνεται να επιβίωσε και παραμένει ανυποχώρητο. Οι επικριτές του Νετανιάχου, όπως ο Γιαΐρ Λαπίντ, τονίζουν ότι ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί στρατιωτική ισχύ χωρίς κανένα διπλωματικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. «Έγινε σαφές ότι ο Νετανιάχου είναι ανίκανος να κερδίσει πραγματικά οποιαδήποτε εκστρατεία», δήλωσε ο Λαπίντ σύμφωνα με την WSJ.

Το Ισραήλ παραδοσιακά δυσκολεύεται με τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, προτιμώντας την «κινητική δράση» επειδή, όπως λένε αναλυτές, «σε αυτό είναι καλό».

Το πυρηνικό δίλημμα της Τεχεράνης

Παρόλο που το Ιράν υπέστη τεράστιες ζημιές, αρνείται να υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για διάλυση του πυρηνικού του προγράμματος. Αντιθέτως, η ηγεσία του μπορεί τώρα να νιώθει ότι η μόνη της επιλογή είναι η ταχεία απόκτηση πυρηνικού όπλου για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις.

Όπως επισημαίνει ο πρώην στρατιωτικός αξιωματούχος Eran Ortal, ίσως το πρόβλημα είναι η ίδια η υπόσχεση για οριστική λύση: «Δεν υπάρχει πόλεμος που τερματίζει όλους τους πολέμους. Κάθε σύγκρουση είναι απλώς ένα στάδιο σε μια ευρύτερη στρατηγική αναμέτρηση».