Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το Βουκουρέστι αποχαιρέτησε σήμερα 10/4 τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Μιρτσέα Λουτσέσκου. Μέσα στη θρησκευτική κατάνυξη της Μεγάλης Παρασκευής, η σορός του κορυφαίου προπονητή, καλυμμένη με τη ρουμανική σημαία, διέσχισε για τελευταία φορά τους δρόμους της πόλης που λάτρεψε, με προορισμό το κοιμητήριο Bellu, την ώρα που σύσσωμος ο αθλητικός και πολιτικός κόσμος της χώρας υποκλινόταν στην τεράστια κληρονομιά του.

Η νεκρική πομπή με το φέρετρο του Μιρτσέα Λουτσέσκου αναχώρησε από την Arena Națională προς την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου γύρω στις 9 π.μ., συνοδευόμενη από αξιωματούχους και πλήθος κόσμου. Μπροστά από το στάδιο, τα λόγια ήταν περιττά. Τα δάκρυα είπαν τα πάντα.

«Μεγάλωσα με τον Λουτσέσκου… Πήγαινα με τον πατέρα μου στο γήπεδο… Είναι ένας θρύλος… Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχει πια… Είναι σοκαριστικό» είπε μια γυναίκα.

Στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, ο χρόνος έμοιαζε να σταμάτησε. Τα σκαλιά, καλυμμένα με κόκκινα και λευκά ροδοπέταλα, έμοιαζαν με ένα τελευταίο χαλί για έναν άνθρωπο που σήμαινε τόσα πολλά. Η τιμητική φρουρά παρέμενε ακίνητη, ενώ γύρω, άνθρωποι με λουλούδια στα χέρια είχαν τα μάτια δακρυσμένα και το βλέμμα χαμηλωμένο.

Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά. Χωρίς συνθήματα, χωρίς υψωμένα τηλέφωνα. Μόνο σιωπή. Ήρθαν όλοι, μεγάλα ονόματα, άνθρωποι που έγραψαν ιστορία στον αθλητισμό. Αλλά σε εκείνες τις στιγμές του πόνου, όλοι ήταν ίσοι. Γκεόργκε Χάτζι, Ντάνουτ Λούπου, Ιοάν Λουπέσκου, Ιοάν Αντόνε, Τζίτζι Μπεκάλι. Μια κοινή αγάπη για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Μετά τη λειτουργία, το φέρετρο, καλυμμένο με την εθνική σημαία, μεταφέρθηκε στο κοιμητήριο Bellu, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή ταφής στις 12:20. Η στιγμή της ταφής συνοδεύτηκε από στρατιωτικές τιμές, ως αναγνώριση της σπουδαίας προσφοράς του εκλιπόντος προπονητή.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου εκφώνησε έναν εκ των επικηδείων. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ συγκίνησε το συγκεντρωμένο πλήθος μιλώντας για τον πατέρα του, που ήταν και ο μέντοράς του.