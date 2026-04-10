Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν χθες στην υπόθεση κακοποίησης βρέφους στον Πύργο, καθώς η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφος της βρέθηκαν χθες το πρωί ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους με απόφαση της Ανακρίτριας και την σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού.

Παρά τα όσα γράφονταν τις προηγούμενες ημέρες, σχετικά με την μη κίνηση των ποινικών διαδικασιών, η εισαγγελική λειτουργός, αφού μελέτησε την ιατροδικαστική έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, μέσω της οποίας διαπιστώθηκε ότι το κοριτσάκι έφερε παλιά σωματική βλάβη, που είχε προκληθεί από ανθρώπινο χέρι και εγκαύματα, άσκησε ποινικές διώξεις στη 18χρονη μητέρα και τον συνομήλικο σύντροφό της.

Τα ευρήματα

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα 40 στον αριθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκαν και κατάγματα στα πόδια του μωρού, με τους κατηγορούμενους να ισχυρίζονται ότι προκλήθηκαν από ατύχημα σύμφωνα με το patrisnews.

Πιο συγκεκριμένα, η Εισαγγελέας που χειρίστηκε την συγκεκριμένη υπόθεση απήγγειλε κατηγορίες, τόσο στη μητέρα, όσο και στον νεαρό άνδρα, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, αφού τα σημάδια στο βρέφος ήταν δεκάδες και εμφανέστατα. Την ίδια ώρα το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στην Πάτρα.

Η Ανακρίτρια εξέδωσε ισάριθμα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους, τα οποία εκτελέστηκαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν οι δύο 18χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Τη δάγκωνε και την έκαιγε

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως κακοποιητής φέρεται να είναι ο άνδρας, ο οποίος δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενώ η μητέρα του κατηγορείται ότι δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν. Απολογούμενη, η μητέρα ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον συγκατηγορούμενός της και δεν παρενέβαινε για να σώσει το παιδί της.

Ο 18χρονος ομολόγησε ότι το είχε κάψει με τσιγάρα, ενώ όποτε έκλαιγε και εκείνος ήταν μεθυσμένος, το δάγκωνε με δύναμη και το πλήγωνε σε όλο του το σώμα. Το μωρό κακοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο.

Η υπόθεση

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται στις 16 Μαρτίου 2026, έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία βρέφος περίπου οχτώ μηνών, έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι. Τότε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της ομάδας ΔΙΑΣ Πύργου εντοπίστηκε και συνελήφθη η κατηγορούμενη μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου διαπιστώθηκαν από τους γιατρούς τα τραύματά του και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.