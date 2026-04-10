Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης χιλιάδες πιστοί προσήλθαν στις Εκκλησίες για την Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Με αναμμένα κεριά στα χέρια, οι πιστοί ακολούθησαν τον στολισμένο Επιτάφιο, ψάλλοντας ύμνους και βιώνοντας με συγκίνηση τη θλίψη της Μεγάλης Παρασκευής.

Κατά τη διάρκεια της Περιφοράς στους δρόμους της κάθε ενορίας έψαλλαν τον επιτάφιο θρήνο, δηλαδή τον Όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ ακούστηκε και το μοιρολόι της Παναγίας «Ω γλυκύ µου έαρ, γλυκύτατόν µου τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος;». Σε μοναστήρια και κεντρικούς ναούς οι καμπάνες ήχησαν πένθιμα και οι πομπές ξεκίνησαν, μεταφέροντας το μήνυμα της θυσίας, της λύτρωσης και της προσμονής της Ανάστασης.

Στον κατάμεστο Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αθήνας, τελέστηκε η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ακολούθησε η Περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο της Αθήνας, στη διάρκεια της οποίας έγιναν τρεις στάσεις για να ψαλούν τα Εγκώμια, μια εκ των οποίων ήταν μπροστά από τη Βουλή και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Εικόνες κατάνυξης στη σκιά της Ακρόπολης

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τα σοκάκια της Πλάκας, συμμετέχοντας στις λιτανείες των Επιταφίων που συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει να έρχεται από το παρελθόν. ​Οι πένθιμες καμπάνες και τα χιλιάδες τρεμάμενα κεριά δημιούργησαν μια υποβλητική ατμόσφαιρα, καθώς οι πομπές του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά, του Αγίου Γεωργίου του Βράχου στα Αναφιώτικα και της Αγίας Αικατερίνης ελίσσονταν στα ιστορικά στενά.

Η συνάντηση των Επιταφιων στη Θεσσαλονίκη

Σε ένα απέραντο σκηνικό κατάνυξης μετατράπηκε το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκη, με πλήθος κόσμου και χιλιάδες πιστούς να ακολουθούν τις περιφορές των Επιταφίων που κατέληξαν στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου για τρίτη συνεχή χρονιά αντάμωσαν πέντε Επιτάφιοι από ναούς της πόλης, κορυφώνοντας τη συγκίνηση και τη συμμετοχή.

Η Ακολουθία του Επιταφίου τελέστηκε στις 19:30 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου.

Ακολούθως, η περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Στρατού και του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στρατιωτικού αγήματος, μέσω των οδών Αγίας Σοφίας και Λεωφόρου Νίκης, με προορισμό την πλατεία Αριστοτέλους.

Στη συνέχεια, λιτανευτικές πομπές από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, την Παναγία των Χαλκέων, την Ιερά Μονή Αγίας Θεοδώρας και τον Άγιο Νικόλαο τον Τρανό κατέφθασαν στο κέντρο της πλατείας, όπου συναντήθηκαν με τον Επιτάφιο του Αγίου Γρηγορίου.

Στο σημείο εψάλησαν τροπάρια του Επιταφίου Θρήνου και τελέστηκε Δέηση, μέσα σε κλίμα κατάνυξης και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, ενώ την τελετή πλαισίωσαν φιλαρμονικές και τιμητικά αγήματα.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, καθώς και τη συνδρομή φορέων όπως ο Στρατός, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό Σώμα.

Η συνάντηση των Επιταφίων έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη, με στόχο την εντονότερη βίωση του Θείου Πάθους και την ανάδειξη του θρησκευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης.