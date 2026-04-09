Την ώρα που το Ισραήλ δέχεται σφοδρή κριτική για τις επιθέσεις στο Λίβανο, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δείχνει αμετανόητος. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σε νέα του ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται και από βίντεο με τα χθεσινά χτυπήματα στο Λίβανο, επισημαίνει πως τα χτυπήματα κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν.

«Συνεχίζουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ με δύναμη, ακρίβεια και αποφασιστικότητα. Στη Βηρυτό εξουδετερώσαμε τον Αλί Γιουσέφ Χαρσάι, τον προσωπικό του γραμματέα του γενικού γραμματέα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ και έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του.

Ταυτόχρονα, χθες το βράδυ το Ισραηλινό Στρατό (IDF) χτύπησε μια σειρά από υποδομές τρομοκρατίας στο νότιο Λίβανο: διαβάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά χιλιάδων όπλων, ρουκετών και εκτοξευτήρων, καθώς και αποθήκες πυρομαχικών, εκτοξευτήρες και διοικήσεις της Χεζμπολάχ.

Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: όποιος δρα εναντίον των ισραηλινών πολιτών – θα πληγεί. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ σε κάθε μέρος που απαιτείται, μέχρι να επαναφέρουμε την πλήρη ασφάλεια στους κατοίκους του βορρά».

Η ανάρτηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου

אנחנו ממשיכים להכות בחיזבאללה בעוצמה, בדיוק ובנחישות. בביירות חיסלנו את עלי יוסף חרשי, מזכירו האישי של מזכ״ל ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם ואחד האנשים הקרובים אליו ביותר. במקביל, הלילה תקף צה״ל שורת תשתיות טרור בדרום לבנון: מעברים ששימשו להעברת אלפי אמצעי לחימה, רקטות… pic.twitter.com/tKGuRJKBIE — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 9, 2026

«Θα συνεχίσουμε να απαντάμε» δήλωσε η Χεζμπολάχ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι βομβάρδισε το βόρειο Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας, αντιδρώντας στην «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

«Τα αντίποινα θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσει η ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον της χώρας μας και του λαού μας», πρόσθεσε το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα, που δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για άλλες επιθέσεις μετά την ανακοίνωση της ιρανοαμερικανικής εκεχειρίας τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Πάνω από 200 οι νεκροί

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο, μη οριστικό απολογισμό που ανακοινώθηκε πριν από λίγο, τα χθεσινά ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χωρίς προειδοποίηση και έθεσαν στο στόχαστρο το κέντρο της Βηρυτού και πολλές άλλες περιοχές του Λιβάνου, προκάλεσαν τον θάνατο 203 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 1.000.

«Ο απολογισμός της επίθεσης στον Λίβανο είναι 203 νεκροί και περισσότεροι από 1.000 τραυματίες», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Ρακάν Νασρεντίν. Το υπουργείο του είχε καταγράψει 182 θανάτους και 890 τραυματίες χθες.

Αυξάνονται οι εκκλήσεις για εκεχειρία στον Λίβανο

Οι διπλωματικές εκκλήσεις για επέκταση της περιφερειακής κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο αυξάνονται, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η χώρα αυτή δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία.

«Η συνέχιση της στρατιωτικής δραστηριότητας στον Λίβανο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός (…)» ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε ανησυχία για τα πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας στους ομολόγους του των ΗΠΑ και του Ιράν ότι η διακοπή τους αποτελεί «απαραίτητη προϋπόθεση» προκειμένου η εκεχειρία να είναι «αξιόπιστη και να έχει διάρκεια».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού εξέφρασε την «αγανάκτησή της για τους θανάτους και τις καταστροφές» που προκάλεσαν τα ισραηλινά πλήγματα.