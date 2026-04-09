Σε έναν πόλεμο όπου όλοι δηλώνουν νικητές, ο μεγάλος χαμένος δείχνει να είναι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με τον Guardian. Σε ανάλυσή του υποστηρίζει πως η πραγματικότητα των πεδίων διέψευσε τις προβλέψεις της ισραηλινής ηγεσίας για άμεση κατάρρευση του ιρανικού κράτους.

Αντί για μια σύντομη επιχείρηση ημερών, η σύγκρουση εξελίχθηκε σε μια παρατεταμένη αναμέτρηση. Παράλληλα, δεν πέτυχε ούτε την πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος ούτε την κατάσχεση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης.

Το Ιράν, υπό τη νέα ηγεσία του γιου του Αλί Χαμενεΐ, φαίνεται να εξέρχεται από την κρίση έχοντας επιτύχει τον πρωταρχικό του στόχο: την επιβίωση έναντι των συνδυασμένων πληγμάτων δύο μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων. Παράλληλα, η ισχύς των Φρουρών της Επανάστασης παραμένει, με την Τεχεράνη να προσανατολίζεται ήδη σε ταχύ επανεξοπλισμό.

Αντιμέτωπος με εσωτερική πολιτική θύελλα

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, η εκεχειρία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο Γιαΐρ Λαπίντ έκανε λόγο για την πρωτοφανή πολιτική καταστροφή, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ στερήθηκε θέσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τον πυρήνα της εθνικής του ασφάλειας. Αντίστοιχα, ο ηγέτης των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ολοκληρωτική στρατηγική αποτυχία που θέτει σε κίνδυνο τη χώρα για τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτές σημειώνουν ότι ο Νετανιάχου εισέρχεται σε μια κρίσιμη εκλογική χρονιά έχοντας αποτύχει να εξαλείψει την «υπαρξιακή απειλή» που ο ίδιος επικαλούνταν επί δεκαετίες. Η εικόνα του Ισραήλ διεθνώς παραμένει βαριά τραυματισμένη, ειδικά μετά τις καταγγελίες για τις επιχειρήσεις στη Γάζα, ενώ η συνέχιση των επιθέσεων στον νότιο Λίβανο ερμηνεύεται από πολλούς ως κίνηση εντυπωσιασμού για την κάλυψη της αποτυχίας στο ιρανικό μέτωπο.

Η διπλωματική υποχώρηση των ΗΠΑ και το νέο πλαίσιο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, παρά τις αρχικές σκληρές προειδοποιήσεις, φαίνεται πως παραμέρισε τις ισραηλινές ενστάσεις προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία. Η απροθυμία της Ουάσιγκτον να εμπλακεί σε χερσαίες επιχειρήσεις και το τεράστιο οικονομικό κόστος ανάγκασαν τον Αμερικανό πρόεδρο σε υποχώρηση, η οποία φέρνει τη διεθνή κοινότητα πιο κοντά στο πνεύμα της πυρηνικής συμφωνίας της περιόδου Ομπάμα.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή της Haaretz, Άμος Χαρέλ, η αποτυχία ήταν ενσωματωμένη στον σχεδιασμό του Νετανιάχου, ο οποίος βασίστηκε σε ευσεβείς πόθους και περιφρόνηση των εμπειρογνωμόνων. Με την Ουάσιγκτον να κλείνει το παράθυρο μιας νέας μεγάλης κλίμακας υποστήριξης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με το ερώτημα της επόμενης ημέρας, καθώς οι υποσχέσεις του για «ολοκληρωτική νίκη» αποδείχθηκαν, για τέταρτη φορά, κενές περιεχομένου.