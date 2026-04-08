Λίγες ώρες μετά την επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου παρουσιάζει μια διαφορετική οπτική σχετικά με τον Λίβανο. Μπορεί αρχικά το Πακιστάν να επεσήμανε ότι στη συμφωνία ήταν μέσα και ο Λίβανος, ωστόσο το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ έχει άλλη άποψη.

Σε ανάρτηση ξεκαθαρίζει ότι η «εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο». Παράλληλα, τονίζει πως υποστηρίζει την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει για δύο εβδομάδες τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι αναρτήσεις: «Το Ισραήλ υποστηρίζει την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα ανοίξει αμέσως τα στενά και θα σταματήσει όλες τις επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής.

Το Ισραήλ υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποτελεί πλέον απειλή σε θέματα πυρηνικών, πυραύλων και τρομοκρατίας για τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τους αραβικούς γείτονες του Ιράν και τον κόσμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει στο Ισραήλ ότι είναι αποφασισμένες να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, οι οποίοι έχουν τεθεί από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους περιφερειακούς συμμάχους του Ισραήλ, στις επικείμενες διαπραγματεύσεις.

Η εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο».