Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη θα παραμείνουν στην περιοχή γύρω από το Ιράν, απειλώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν «να πυροβολούν» εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί πλήρως με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με την Ουάσιγκτον.

«Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό, με επιπλέον πυρομαχικά και οπλισμό, θα παραμείνουν στη θέση τους, μέσα και γύρω από το Ιράν, μέχρι να εφαρμοστεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που έχει επιτευχθεί», ανέφερε ο Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

«Αν για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν συμβεί —κάτι που θεωρώ εξαιρετικά απίθανο— τότε “θα αρχίσουν οι πυροβολισμοί”, μεγαλύτεροι, καλύτεροι και ισχυρότεροι από οτιδήποτε έχει δει ποτέ κανείς», πρόσθεσε.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Ιράν είχε δηλώσει ότι θα ήταν «παράλογο» να συνεχιστούν οι συνομιλίες για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο που προκάλεσαν εκατοντάδες θύματα.

Οι δύο πλευρές εμφανίζονται να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγέρ Καλιμπάφ δήλωσε ότι ο εμπλουτισμός επιτρέπεται βάσει των όρων της εκεχειρίας.

«Αυτό είχε συμφωνηθεί εδώ και καιρό, παρά τη ψευδή ρητορική περί του αντιθέτου: ΚΑΜΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ και τα Στενά του Ορμούζ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ και ΑΣΦΑΛΗ», πρόσθεσε ο Τραμπ σε μεταγενέστερη ανάρτησή του.