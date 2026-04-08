Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ιστορική επιστροφή της αποστολής Artemis II στη Γη, έπειτα από ένα εντυπωσιακό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη που έχει καθηλώσει τον κόσμο.

Στον δρόμο τους προς την Γη, ο κυβερνήτης Reid Wiseman, ο πιλότος Victor Glover και οι ειδικοί της αποστολής Christina Koch και Jeremy Hansen δεν σταματούν να στέλνουν συγκλονιστικές εικόνες από το ταξίδι τους στην αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Το πλήρωμα του Artemis II έχει ήδη πάρει τον δρόμο της επιστροφής προς την Γη και επικοινωνεί με τον διεθνή διαστημικό σταθμό.

Οι επικεφαλής της αποστολής της NASA περιμένουν με αγωνία τη στιγμή που στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ώρα Ελλάδος η κάψουλα με τους τέσσερις αστροναύτες θα προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια.

Θα ακολουθήσουν εξονυχιστικές εξετάσεις υγείας καθώς τα τέσσερα μέλη του πληρώματος αποτελούν τα πρώτα δείγματα έρευνας για τις επιπτώσεις του διαστήματος στο ανθρώπινο σώμα μετά από 50 χρόνια. Θα υποβληθούν μεταξύ άλλων σε έλεγχο ζωτικών σημείων, απεικονιστικές εξετάσεις και λήψη βιολογικών δειγμάτων.

Συγγενείς, φίλοι αλλά και οι επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο περιμένουν με κομμένη την ανάσα την επιστροφή των τεσσάρων αστροναυτών, αγωνιώντας μέχρι την τελευταία στιγμή.

Οι αστροναύτες είδαν μετεωρίτες να προσκρούουν στη Σελήνη

Κατά τη διάρκεια της ιστορικής τους πτήσης γύρω από τη Σελήνη, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA αντίκρισαν μετεωρίτες να προσκρούουν στην τραχιά επιφάνειά της, ένα θέαμα που έχει κινήσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων.

«Αυτές ήταν σίγουρα λάμψεις από προσκρούσεις στη Σελήνη και ο Τζέρεμι Χάνσεν μόλις είδε άλλη μία», ανέφερε τη Δευτέρα ο διοικητής της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν, ενώ κινούνταν γύρω από τη Σελήνη.

«Καταπληκτικό», απάντησε η Κέλσι Γιανγκ, επικεφαλής σεληνιακής επιστήμης της αποστολής, παρακολουθώντας το διαστημόπλοιο από τη Γη, σε απόσταση άνω των 400.000 χιλιομέτρων.

«Δεν ξέρω αν περίμενα ότι το πλήρωμα θα έβλεπε κάτι τέτοιο σε αυτή την αποστολή, οπότε μάλλον φάνηκε η έκπληξη και το σοκ στο πρόσωπό μου», δήλωσε την επόμενη ημέρα σε ενημέρωση Τύπου, αναφερόμενη στα χτυπήματα.

Στο κέντρο ελέγχου της NASA στο Χιούστον, ακούστηκαν «κραυγές ενθουσιασμού» από επιστήμονες όταν το πλήρωμα περιέγραψε τις λάμψεις φωτός που προκλήθηκαν από τις προσκρούσεις μετεωριτών, είπε η Γιανγκ.

Το φαινόμενο είναι «κάτι που δεν παρατηρούμε συχνά», δήλωσε στο AFP η αναπληρωματική αστροναύτης της αποστολής Τζένι Γκίμπονς.

«Ήταν επιστημονικά πολύ σημαντικό για εμάς, οπότε το γεγονός ότι είδαν τέσσερις ή πέντε ήταν πραγματικά εξαιρετικό».

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026. Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου

Καθώς οι αστροναύτες κατευθύνονταν πίσω προς τη Γη, η NASA τούς ρώτησε την Τρίτη για τις προσκρούσεις που παρατήρησαν κατά τη διάρκεια σχεδόν επτά ωρών παρατήρησης.

«Ήταν παρατεταμένες; Και παρατηρήσατε κάποιο χρώμα;» ρώτησε η Γιανγκ.

«Ήταν σαν μια μικροσκοπική κουκκίδα φωτός», απάντησε ο Καναδός αστροναύτης Χάνσεν. «Υποψιάζομαι ότι υπήρχαν και περισσότερες».

«Θα έλεγα ότι διήρκεσαν ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, σαν το πιο γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο του κλείστρου μιας κάμερας», πρόσθεσε ο Γουάιζμαν, σημειώνοντας ότι οι λάμψεις ήταν «λευκές έως γαλαζόλευκες».

«Για μένα δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι το βλέπαμε και το βλέπαμε όλοι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την καταγραφή της NASA, η ομάδα που κατέρριψε το ρεκόρ μεγαλύτερης απόστασης από τη Γη κατά τη διάρκεια της πτήσης ανέφερε συνολικά έξι προσκρούσεις μετεωριτών στην επιφάνεια της Σελήνης.

Οι ομάδες εδάφους προσπαθούν τώρα να αντιστοιχίσουν αυτές τις παρατηρήσεις με δεδομένα από δορυφόρο που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, δήλωσε η Γιανγκ, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια ηλιακής έκλειψης, όταν η Σελήνη πέρασε μπροστά από τον Ήλιο.

«Προσωπικά με εκπλήσσει ότι είδαν τόσες πολλές, αν και είχαν εκπαιδευτεί να τις εντοπίζουν», δήλωσε ο Μπρους Μπετς, επικεφαλής επιστήμονας της Planetary Society.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περιγραφές θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να αποκτήσουν μια εικόνα για τη συχνότητα των προσκρούσεων, καθώς και για το μέγεθος των αντικειμένων.

Ένα βασικό ερώτημα είναι τι μέγεθος πρέπει να έχει ένα αντικείμενο για να δημιουργήσει μια λάμψη ορατή από τους αστροναύτες. «Δεν πρόκειται για σωματίδιο σκόνης, αλλά ούτε και για βράχο μεγέθους ενός μέτρου».

Οι παρατηρήσεις αυτές εγείρουν νέα ερωτήματα και δείχνουν ότι «η καθημερινή ροή μετεωριτών θα πρέπει να παρακολουθείται πιο στενά στο μέλλον, πριν δημιουργηθεί μια βάση στη Σελήνη», δήλωσε ο Πίτερ Σουλτς, ομότιμος καθηγητής γεωλογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν.

Στη Γη, τα μικρότερα αντικείμενα «καίγονται ψηλά στην ατμόσφαιρα λόγω τριβής» πριν φτάσουν στο έδαφος, σημείωσε ο Μπετς, κάτι που δεν συμβαίνει στη Σελήνη.

«Στη Σελήνη υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση», κατέληξε.