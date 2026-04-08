«Αντί ο κ. Γεωργιάδης να γράφει κατεβατά στο Χ, θα αρκούσε να ζητήσει συγγνώμη και να ομολογήσει ότι οι δημόσιες απειλές του πως τάχα θα ξεμπροστιάσει τα παράνομα ρουσφέτια των βουλευτών της αντιπολίτευσης ήταν… αέρας φρέσκος. Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠαΣοΚ, σχολιάζοντας αναρτήσεις του Υπουργού Υγείας στα κοινωνικά δίκτυα.

«Θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός Υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.

Η ανάρητση Γεωργιάδη

Νωρίτερα, βάζοντας στο στόχαστρό τον Νίκο Ανδρουλάκη και κατηγορώντας το ΠαΣοΚ για κόμμα των «Κλαδικών και των Πρασινοφρουρών», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία ζητούσε από τη δικαιοσύνη να καλέσει για εξηγήσεις από τον υπουργό Υγείας για τα όσα έχει αναφέρει για τα ρουσφέτια.

«Βάζει το ΠαΣοΚ , επαναλαμβάνω το ΠαΣοΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια. Πρέπει να θεωρεί εντελώς ανόητους τους Έλληνες πολίτες για να νομίζει ότι θα πίστευε κανείς στα σοβαρά ότι τώρα έμαθαν στο ΠαΣοΚ ότι στην Ελλάδα γίνονταν ρουσφέτια….», σχολιάζει ο υπουργός σε ανάρτησή του.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο κ. Γεωργιάδης μοιάζει να προσπαθεί να μαζέψει όσα είχε πει για τα φερόμενα ρουσφέτια βουλευτών που του έχουν ζητήσει, καθώς διευκρινίζει ότι «ναι, έχω ανταποκριθεί και ανταποκρίνομαι και θα ανταποκρίνομαι σε αιτήματα από συναδέλφους όλων των κομμάτων αλλά και απλών πολιτών. Πάντα αν κάπου, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, μπορώ να είμαι χρήσιμος στους συμπολίτες μου το πράττω. Ο βασικός μου ισχυρισμός είναι ότι οι ελεγχόμενοι συνάδελφοι μου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκαναν, από όσα διάβασα στις δικογραφίες, τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι οι βουλευτές κάθε μέρα. Αυτή είναι η γνώμη μου και την λέω με θάρρος και δημόσια και δεν κρύβομαι».

Παράλληλα, ο υπουργός κάνει και μια διάκριση μεταξύ νόμιμου και παράνομου ρουσφετιού διαβεβαιώνοντας πως δεν έχει κάνει ποτέ παράνομο ρουσφέτι, τονίζοντας ότι «δεν έχω βλάψει ποτέ ούτε κρατικά, ούτε ευρωπαϊκά χρήματα. Ταξιδεύω πάντα σε οικονομική θέση για να μην χρεώνω τον Έλληνα φορολογούμενο ούτε 1€ παραπάνω, διότι τον κόπο του τον σέβομαι.».

Πάντα πίστευα ότι ο @androulakisnick είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια. Πρέπει να… https://t.co/N6wpRpG0x9 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 8, 2026

Επίθεση στον Ανδρουλάκη

Ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε σφοδρά στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ επισημαίνοντας πως πάντα πίστευε ότι «είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του».

Μάλιστα, καλεί τον κ. Ανδρουλάκη -όταν τελειώσει δικαστικά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- να ζητήσει συγγνώμη από τους κατηγορούμενους βουλευτές της ΝΔ.

«Ελπίζω δε ότι όταν λήξει αυτή η περιπέτεια για τον καθένα από αυτούς και αθωωθούν, να τους ζητήσει συγγνώμη ο κ. Ανδρουλάκης για την βλάβη που υφίστανται στην Τιμή και στην Υπόληψη τους και από την λαϊκιστική στάση του ΠαΣοΚ που υποκρίνεται ότι αυτά που λέω δεν είναι η αλήθεια. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!», υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ο υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Α. Γεωργιάδης, έχει βάλει το «πλυντήριο» στο φουλ και νομίζει ότι με ανέξοδες μαγκιές θα βγει η κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει μετά το πρωτοφανές στα ελληνικά χρονικά να ζητεί η δικαιοσύνη έρευνα για 13 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και δύο πρώην υπουργούς.

Από χθες «απειλεί» ότι όποιος βουλευτής της αντιπολίτευσης ασκήσει κριτική στους συναδέλφους του της Νέας Δημοκρατίας, θα δημοσιεύσει μηνύματα με ρουσφέτια.

Εφόσον λοιπόν όπως διατείνεται ο κ. Υπουργός έχει δεχτεί και έχει ικανοποιήσει ρουσφέτια βουλευτών που πλήττουν το δημόσιο συμφέρον, το κρατικό ταμείο και τους κοινοτικούς πόρους, αναμένουμε την άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα.

Η δικαιοσύνη οφείλει να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να καταθέσει όλα τα στοιχεία των παράνομων ενεργειών και να εξηγήσει και τη δική του εμπλοκή σε αυτά.

Δεν επιτρέπεται ο Υπουργός Υγείας να λειτουργεί σε δημόσια θέα ως εκμαυλιστής των ηθών προσβάλλοντας το σύνολο του πολιτικού κόσμου για να πείσει την κοινωνία ότι τα ρουσφέτια που οδηγούν σε παραβίαση των νόμων είναι κανονικότητα για όλους. Ως εδώ με την παρακμή».