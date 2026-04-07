Η αποστολή Artemis II ολοκλήρωσε μια ιστορική επτάωρη διέλευση γύρω από τη Σελήνη, σηματοδοτώντας την πρώτη επιστροφή της ανθρωπότητας στο φεγγάρι από την εποχή της αποστολής Apollo 17 το 1972, καταγράφοντας παράλληλα εικόνες από την αθέατη πλευρά της.

Μετά το τέλος της περιόδου παρατήρησης της Σελήνης, το πλήρωμα της Artemis II δέχθηκε συγχαρητήρια από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ζωντανή συνομιλία που μεταδόθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς κάλυψης της αποστολής από τη NASA. Οι αστροναύτες μίλησαν επίσης με τον διοικητή της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, και απάντησαν σε ερωτήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ιστορική ημέρα ξεκίνησε στις 1:56 μ.μ. (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ), όταν οι αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, μαζί με τον αστροναύτη της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Τζέρεμι Χάνσεν, κατέρριψαν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη που έχει διανύσει ποτέ άνθρωπος, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της αποστολής Apollo 13 (248.655 μίλια).

Κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης απώλειας σήματος διάρκειας 40 λεπτών, καθώς το διαστημόπλοιο Orion περνούσε πίσω από τη Σελήνη, το σκάφος έφτασε στο πλησιέστερο σημείο προσέγγισης στις 7:00 μ.μ., πετώντας σε απόσταση περίπου 4.067 μιλίων από την επιφάνειά της. Δύο λεπτά αργότερα, το πλήρωμα έφτασε στη μέγιστη απόσταση από τη Γη, στα 252.756 μίλια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ για επανδρωμένη διαστημική πτήση.

Τα αθέατα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Σελήνης

Καθώς πετούσαν πάνω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, οι αστροναύτες φωτογράφισαν και περιέγραψαν γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως κρατήρες πρόσκρουσης, αρχαίες ροές λάβας και ρωγμές και ράχες που σχηματίστηκαν κατά την εξέλιξη του φεγγαριού. Παρατήρησαν επίσης διαφορές στο χρώμα, τη φωτεινότητα και την υφή της επιφάνειας, στοιχεία που βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη σύσταση και την ιστορία της.

Το πλήρωμα έγινε μάρτυρας ενός «γηίνοντος ηλιοβασιλέματος» (Earthset), δηλαδή της στιγμής που η Γη χάνεται κάτω από τον σεληνιακό ορίζοντα, καθώς και ενός «γηίνοντος ανατέλλοντος» (Earthrise), όταν το σκάφος επανεμφανίστηκε από την άλλη πλευρά της Σελήνης.

Καθώς ολοκληρωνόταν η περίοδος παρατήρησης, οι αστροναύτες παρακολούθησαν μια ηλιακή έκλειψη διάρκειας σχεδόν μίας ώρας, καθώς το διαστημόπλοιο, η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίστηκαν. Με τη Σελήνη σχεδόν σκοτεινή, μελέτησαν το ηλιακό στέμμα – την εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου – όπως εμφανιζόταν γύρω από την άκρη της.

Κατά τη διάρκεια της έκλειψης, το πλήρωμα είχε επίσης την ευκαιρία να εντοπίσει σπάνια φαινόμενα ορατά μόνο στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Ανέφεραν έξι φωτεινές λάμψεις που προκλήθηκαν από μετεωρίτες οι οποίοι προσέκρουσαν στην επιφάνειά της με τεράστιες ταχύτητες.

Οι επιστήμονες αναμένουν με ενδιαφέρον τις εικόνες που κατέγραψε το πλήρωμα, καθώς και τα υπόλοιπα δεδομένα της αποστολής. Μετά τη μετάδοση των δεδομένων στη Γη, θα αναλύσουν εικόνες, ήχο και άλλες πληροφορίες, προκειμένου να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο και τη θέση των φαινομένων, ζητώντας παράλληλα τη συνδρομή ερασιτεχνών παρατηρητών.

Το πλήρωμα θα συζητήσει τα ευρήματά του με την επιστημονική ομάδα για τη Σελήνη την Τρίτη 7 Απριλίου, σε συνομιλία που θα μεταδοθεί στο πλαίσιο της ζωντανής κάλυψης της NASA.