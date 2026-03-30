Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ για την είδηση του θανάτου του Βασίλη Γκούμα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 79 ετών.

Ο Βασίλης Γκούμας διακρίνεται ανάμεσα στις κορυφαίες μορφές της εποχής του και αφήνει έντονο το αποτύπωμά του καθώς χρόνια ήταν βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ, ενώ φόρεσε τη φανέλα του Πανελλήνιου και της ΑΕΚ.

Καριέρα εντός και εκτός συνόρων

Ο Βασίλης Γκούμας γεννήθηκε στον Βόλο το 1946 και μεσουράνησε από το 1961 έως το 1988, αγωνιζόμενος τόσο στην Ελλάδα (Πανελλήνιος, ΑΕΚ, Ηλυσιακός) όσο και στο εξωτερικό, με θητεία στη Νότια Αφρική (Ολυμπιακός Αντίς Αμπέμπα, Αθλητική Λέσχη Γιοχάνεσμπουργκ, Αθλητική Λέσχη Λαουρένσο Μάρκες).

Ξεχωριστή στιγμή για την λαμπρή καριέρα του αποτέλεσε η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 1981 με την ΑΕΚ, ενώ σε ατομικό επίπεδο αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (1970, 1974, 1975, 1977). Επιπλέον, κατέχει τη δεύτερη θέση στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ της Α’ Εθνικής, με 11.030 πόντους.