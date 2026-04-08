Η κυβέρνηση προχωρά στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τον περιορισμό της χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει το ζήτημα του ψηφιακού εθισμού σε μικρές ηλικίες.

Η σχετική πρωτοβουλία αναμένεται να ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εντός της ημέρας μέσω ανάρτησης.

Εν συνεχεία, στις 13:00, θα πραγματοποιηθεί κοινή συνέντευξη Τύπου για το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανήλικων στα social media από τους Υπουργούς Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα τεθεί πλαίσιο που θα περιορίζει την πρόσβαση παιδιών έως και την τρίτη Γυμνασίου σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η ρύθμιση αφορά υπηρεσίες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Θα απαγορεύεται η δημιουργία και διατήρηση προσωπικών λογαριασμών, περιορίζοντας έτσι και τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω social media.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ενεργοποίηση φίλτρων για την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε επιβλαβές περιεχόμενο, όπως πλατφόρμες τζόγου, καπνικών προϊόντων, αλκοόλ, αλλά και ιστοσελίδες γνωριμιών ή σεξουαλικού περιεχομένου.

Πώς θα εφαρμοστεί

Κομβικό ζήτημα για την εφαρμογή του μέτρου αποτελεί η δυνατότητα ταυτοποίησης της πραγματικής ηλικίας των χρηστών. Οι πλατφόρμες, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν έδρα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούνται να προσαρμόσουν τα εργαλεία τους ώστε να συμμορφωθούν με το νέο πλαίσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πλευρά προτίθεται να θέσει στη διάθεσή τους και υφιστάμενες εφαρμογές γονικού ελέγχου, όπως το Kids Wallet, ως πρόσθετο μηχανισμό επιβεβαίωσης ηλικίας.

Για τις ηλικίες 15 έως 18 ετών εξετάζονται ηπιότερα περιοριστικά μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Η προετοιμασία της ρύθμισης έχει γίνει σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενώ εμπλέκονται και άλλοι αρμόδιοι φορείς, με το ζήτημα της ψυχικής υγείας των ανηλίκων να αποτελεί βασική παράμετρο της παρέμβασης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση που εξελίσσεται διεθνώς σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους και τις πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την ψυχολογία τους.

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι το ζήτημα συγκεντρώνει ευρεία κοινωνική αποδοχή, ενώ αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή το επόμενο διάστημα.