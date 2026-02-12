Ο Χρήστος Στασινόπουλος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Διαμαντή γιατί οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν η μία μετά την άλλη την πρόσβαση εφήβων και παιδιών στα social media. Τι στάση αναμένεται να κρατήσει η ελληνική κυβέρνηση.

Στο podcast με τίτλο «Η Ευρώπη βάζει φρένο στη χρήση social media από ανηλίκους» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:30 Η εισήγηση των Ευρωβουλευτών σχετικά με τη χρήση των social media και η σιωπηλή στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1:41 Οι συζητήσεις για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους Γάλλους εφήβους.

3:34 Πώς αντιμετωπίζει το θέμα η ισπανική κυβέρνηση.

4:35 Πόσο πιθανό είναι να δούμε στην Ελλάδα περιορισμούς πρόσβασης στα social media.

5:16 Με ποιο τρόπο θα ανιχνεύεται η ηλικία των δυνητικών χρηστών.

6:36 Πότε ξεκίνησε ο διάλογος για την απαγόρευση των κοινωνικών πλατφορμών στους ανήλικους.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια