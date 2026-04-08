Με ένα βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία θα ψηφιστεί το καλοκαίρι του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Το βίντεο ξεκίνησε με αναφορά στο “6-7”, μια φράση που χρησιμοποιούν τα παιδια, προκειμένου να τραβήξει την προσοχή των νέων. «Τώρα που έχω την προσοχή σας, παιδιά γεια σας», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πολλές άγνωστες λέξεις, σωστά; Αναρωτιέστε τι είναι το “6-7”; Πρόκειται για ένα αστείο χωρίς καμία απολύτως λογική. Τα παιδιά το χρησιμοποιούν ως «σύνθημα» ανά πάσα ώρα και στιγμή, χωρίς καμία συγκεκριμένη αφορμή. Είναι λες και ταιριάζει πάντα και παντού.

«Η χρήση του κάνει τον μαθητή να νιώθει πως ανήκει σε μια μεγαλύτερη, πιο “ψαγμένη” ομάδα συνομηλίκων, έχει αναφέρει η Γκέιλ Φέρχουρστ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι.

«Λέξη της χρονιάς» για το 2025 ήταν το “6‑7”

Σε μια ασυνήθιστη επιλογή για τα λεξικά, η Dictionary.com ανακοίνωσε ότι η «λέξη της χρονιάς» για το 2025 ήταν το “6‑7”, έναν όρο που δεν είναι πραγματικά λέξη και στην ουσία δεν έχει σαφές νόημα.

Σύμφωνα με το Dictionary.com, η επιλογή ενός όρου που δεν έχει ξεκάθαρη σημασία, αλλά έγινε τόσο διαδεδομένος, αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα εξελίσσεται στην ψηφιακή εποχή.

Η ομάδα πίσω από την επιλογή αναζητά λέξεις που διαμορφώνουν τον τρόπο που επικοινωνούμε και δείχνει πώς τα trends και οι ψηφιακές κοινότητες μπορούν να επηρεάσουν τον λόγο.

Πολλοί ειδικοί και λεξικογράφοι το περιγράφουν ως έναν αδόκιμο, αστείο όρο χωρίς σαφή ορισμό — ένα σύμβολο «ενέργειας», inside joke ή απλώς μια δημοφιλή έκφραση που ενώνει όσους τη χρησιμοποιούν, χωρίς να έχει συγκεκριμένη έννοια.

Μια φράση χωρίς κανένα απολύτως νόημα

Οι εκπαιδευτικοί το αποκαλούν «το πιο ανόητο meme», καθώς το trend έχει εισβάλει στις αίθουσες διδασκαλίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Gen Alpha χρησιμοποιεί το “six‑seven” κατά κόρον.

Οι ερμηνείες ποικίλλουν. Κάποιοι λένε ότι σημαίνει «όχι ξεκάθαρα ναι, ούτε ξεκάθαρα όχι» όταν συνοδεύεται από την απαραίτητη χειρονομία «ζυγαριά».

Κάποιοι το ερμηνεύουν ως «έτσι κι έτσι», «so-so» ή «maybe this, maybe that», αλλά οι γλωσσολόγοι τονίζουν ότι η ουσία δεν είναι το κυριολεκτικό νόημα, αλλά η αίσθηση του να ανήκεις σε μια παρέα κάνοντας πλάκα.

Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι προέρχεται από το τραγούδι “Doot Doot (6 7)” του ράπερ Skrilla, στο οποίο ακούγεται ο στίχος: “6-7, I just bipped right on the highway (6-7, μόλις έκανα στροφή στην εθνική οδό)”.

Στην περίπτωση δε του Skrilla, το ‘6-7’ ενδέχεται να παραπέμπει στον αστυνομικό κωδικό 10-67, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αναφορά ενός θανάτου. Ενδέχεται επίσης να αναφέρεται στην 67η οδό του Σικάγου, η οποία έχει τη φήμη στην πόλη ότι είναι επικίνδυνη.

Ο ίδιος ο ράπερ έχει παραδεχθεί πως η φράση “six, seven” είναι ουσιαστικά χωρίς νόημα, λέγοντας στο Wall Street Journal: «Ποτέ δεν έδωσα (σ.σ. στη φράση) πραγματικό νόημα και ακόμα δεν θα ήθελα να το κάνω», υποστηρίζοντας ότι η απουσία νοήματος είναι «ο λόγος για τον οποίο όλοι συνεχίζουν να τη λένε».

Το τραγούδι δεν έγινε επιτυχία στην αρχή. Όπως και το υπόλοιπο ρεπερτόριο του Skrilla, δεν κατάφερε να μπει στα charts — αυτό μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025, όταν δημιουργήθηκε ένα βίντεο στο TikTok με τα καλύτερα στιγμιότυπα του μπασκεμπολίστα LaMelo Ball, που αναφερόταν στο ύψος του (6’7) και στη συνέχεια ξεκινούσε με το τραγούδι του Skrilla.

«Το γεγονός ότι μπορείς να προκαλέσεις μια τόσο έντονη αντίδραση για κάτι κυριολεκτικά χωρίς κανένα νόημα, ίσως του δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής απ’ ό,τι θα είχε διαφορετικά», σχολιάζει ο Τέϊλορ Τζόουνς, γλωσσολόγος και κοινωνικός επιστήμονας.

«Κάθε γενιά επινοεί τη δική της αργκό, και η γλώσσα εξελίσσεται με τρόπους που οι περισσότεροι από εμάς δεν θα αντιληφθούμε ποτέ συνειδητά», υπογραμμίζει ο Τζόουνς.