Την καθιερωμένη επίσκεψη στο Λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων του Πάσχα, πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. «Tο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι άντρες και γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, είναι παντού στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά αλλά και σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος έχει φροντίσει, πρώτα από όλα, να είμαστε ασφαλείς και μετά όλα τα άλλα» υπογράμμισε ο ίδιος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. «Επειδή θα είναι γεμάτα τα λιμάνια μας σε όλη τη χώρα, παρακαλώ θερμά όλους να ακούνε τις οδηγίες του Λιμενικού Σώματος για την ασφάλειά και την εξυπηρέτησή τους, για να μπορέσουν να πάνε στα πανέμορφα νησιά μας, να περάσουν καλά όλοι οι συμπολίτες μας, αλλά προσέχοντας να ταξιδέψουμε με υπομονή και προσοχή. Θα εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και με τάξη θα γυρίσουμε πίσω, όπως πρέπει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Βασίλης Κικίλιας επισήμανε πως ειδικά στις δύσκολες μέρες που ζούμε, με πολλές προκλήσεις και διεθνή γεγονότα τα οποία μας δοκιμάζουν, οι Έλληνες έχουν ανάγκη να ταξιδέψουν και να περάσουν τις Άγιες μέρες του Πάσχα με τις οικογένειές τους, προτρέποντας όλους να επιδείξουν λίγη παραπάνω υπευθυνότητα, προσοχή και αγάπη στον διπλανό τους. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Η οικογένειά μας και τα παραδοσιακά μας έθιμα στην Ελλάδα είναι κάτι ιερό για εμάς. Είναι αρκετά πιεσμένος ο κόσμος και πρέπει να τον βοηθήσουμε να περάσει καλά – κατά το δυνατόν – και να τον στηρίξουμε».

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος, διέσχισε το λιμάνι από την Πύλη Ε7 έως την Πύλη Ε1, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να ανταλλάξει ευχές με επιβάτες και οδηγούς φορτηγών οχημάτων.

Τον Βασίλη Κικίλια, συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο Α’ Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος, ο Β’ Υπαρχηγός Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχος Λ.Σ. Ευστράτιος Δρακούλης, ο Λιμενάρχης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, Υποναύαρχος Λ.Σ. Άγγελος Γραμματέας, καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.