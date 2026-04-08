Στις αρχές της χρονιάς σε ένα CES που μονοπωλήθηκε από τις ανακοινώσεις για software, AI και νέες συνεργασίες με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες, η «έκπληξη» προήλθε από τον όμιλο Hyundai, o οποίος επέλεξε το ομολογουμένως ταιριαστό περιβάλλον της αμερικανικής διοργάνωσης στο Las Vegas προκειμένου να αποκαλύψει τα σχέδια για τους τομείς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία περιλαμβάνουν την αξιοποίηση ανθρωποειδών ρομπότ στη διαδικασία παραγωγής με εφαλτήριο το 2028.

Τα επίμαχα ρομπότ, ονόματι Atlas, τα οποία έδωσαν το «παρών» στη διοργάνωση, αποτελούν καρπό εξέλιξης της Boston Dynamics στην οποία η Hyundai κατέχει μερίδιο 88% και θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του κορεατικού ομίλου στη Σαβάνα της Τζόρτζια.

Σε ό,τι αφορά τις ικανότητές τους, τα Atlas διαθέτουν ευκίνητα αρθρωτά άνω άκρα με αισθητήρες αφής ώστε να προσομοιάζουν στα ανθρώπινα χέρια, μπορούν να σηκώσουν βάρη έως 50 κιλά και επιπλέον είναι και αδιάβροχα. Επίσης είναι ανθεκτικά σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών καθώς μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες μεταξύ -20 και +40 βαθμών Κελσίου. Επίσης διαθέτουν τη δυνατότητα αυτόματης αλλαγής μπαταρίας εφόσον αυτή εξαντληθεί, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να «εργάζονται» επί 24ωρου βάσεως χωρίς να χρειάζεται να παρέμβει κανείς. Ακόμα σημαντικότερη από τις παραπάνω ικανότητες, είναι ότι η συμβολή των Nvidia και DeepMind της Google στο project, σημαίνουν ότι εφοδιάζεται με TN η οποία του επιτρέπει να μαθαίνει καινούριες εργασίες σε λιγότερο από μία ημέρα.

Οι Κορεάτες σχεδιάζουν την αξιοποίηση του Άτλαντα σε όλα τα εργοστάσια του ομίλου καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής αναμόρφωσης των βιομηχανικών της μονάδων σε «software defined factories», δηλαδή σε εργοστάσια όπου τα δεδομένα και το λογισμικό αξιοποιούνται σε όλα τα στάδια παραγωγής με αποδοτικό τρόπο και στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Σημαντικό είναι σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για πρωτότυπα ρομπότ αλλά για απολύτως λειτουργικά ανθρωποειδή έτοιμα να αναλάβουν υπηρεσία, αρχικά έως το 2028 σε επαναλαμβανόμενες εργασίες και την προοπτική να προχωρήσουν σε σύνθετες εργασίες συναρμολόγησης έως το τέλος της δεκαετίας. Να σημειωθεί ότι η Hyundai σχεδιάζει να προμηθεύσει τα Atlas και σε άλλες βιομηχανίες.

Φυσικά η Hyundai δεν είναι η μοναδική που σχεδιάζει αναβάθμιση και επέκταση για τα ανθρωποειδή ρομπότ της. Μια από τις εταιρείες που έχουν επίσης επενδύσει από νωρίς σε αυτήν την τεχνολογική κατηγορία είναι η Tesla η οποία δια στόματος Elon Musk στοχεύει στην μαζική παραγωγή του δικού της ρομπότ Optimus Gen 3 μέσα στο 2026 με την προοπτική κατασκευής ενός εκατομμυρίου μονάδων μακροπρόθεσμα. Βάσει των όσων λέει ο E. Musk το Optimus που διαθέτει ιδιαίτερα ευέλικτα και ευαίσθητα άκρα θα αναλάβει εργασία στο Gigafactory της Tesla στο Τέξας.

Οι Γερμανοί ηγούνται της ευρωπαϊκής κούρσας στα ανθρωποειδή ρομπότ

Στην κούρσα των AI robotics έχουν εισέλθει από πολύ νωρίς και οι premium Γερμανοί με την BMW να ανακοινώνει προσφάτως ότι μετά από επιτυχημένες 10μηνες δοκιμές στο εργοστάσιο του Spartanburg στις ΗΠΑ πέρυσι, το δικό της ανθρωποειδές Figure 02 με ΤΝ θα αξιοποιηθεί πλέον σε ευρωπαϊκό έδαφος και συγκεκριμένα στο εργοστάσιο της Λειψίας το αμέσως επόμενο διάστημα. Η BMW Στη συνεργάζεται πλέον και με την Hexagon Robotics για τη χρήση του τροχοφόρου ανθρωποειδούς AEON στη συναρμολόγηση μπαταριών υψηλής τάσης.

Aντιστοίχως η Mercedes-Benz έχει επενδύσει πάνω από 100 εκ. ευρώ στην Apptronik για την εξέλιξη του ρομπότ Apollo το οποίο ήδη αξιοποιείται στις γραμμές παραγωγής για την μεταφορά εξαρτημάτων και στις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Το Apollo αναβαθμίζεται με την συνδρομή της Google DeepMind προκειμένου να τελειοποιήσει τις ικανότητες εκμάθησης που διαθέτει, να υπακούει σε προφορικές εντολές αλλά και να αντεπεξέρχεται σε μη προβλεπόμενα σενάρια χάρη στην ΤΝ.

Οι άλλες πτυχές της ρομποτικής στη βελτιστοποίηση της παραγωγής

Η λίστα των εταιρειών που πειραματίζονται με τα έξυπνα ρομπότ με στόχο την αξιοποίησή τους στην μαζική παραγωγή δεν σταματά φυσικά εκεί. Η Renault σε συνεργασία με την Wandercraft έχουν αναπτύξει ένα ρομποτικό μηχάνημα αν και όχι ανθρωποειδές το οποίο είναι σχεδιασμένο για βαριές εργασίες όπως η ανύψωση ελαστικών και η τοποθέτηση τμημάτων του αμαξώματος. Ο Calvin όπως ονομάζεται δοκιμάζει ήδη τις δυνατότητες του στο ηλεκτρικό εργοστάσιο του Douai, συμβάλλοντας στην συναρμολόγηση ηλεκτρικών μοντέλων. Η γαλλική φίρμα ωστόσο εξελίσσει και ανθρωποειδή, καθώς όπως έχει ανακοινώσει θα αξιοποιηθούν περίπου 350 έξυπνα ρομπότ στις γραμμές παραγωγής έως το 2027 με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής έως και κατά 30% ανά όχημα. Στις ρομποτικές εξελίξεις συνυπολογίστε και 500 αυτόνομα τροχοφόρα ρομπότ τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά περονοφόρα οχήματα με στόχο την βελτιστοποίηση της παραγωγής.

Από τις εξελίξεις δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός ο όμιλος VW ο οποίος ωστόσο προς το παρόν προτιμά να εστιάζει τους πειραματισμούς της με ανθρωποειδή ρομπότ στην Κίνα. Η συνεργασία της με την UBTECH Robotics έχει αποφέρει την ενσωμάτωση ανθρωποειδών ρομπότ στις γραμμές παραγωγής στην Κίνα για ποιοτικό έλεγχο και ορισμένες εργασίες.

Η επένδυση του ομίλου Stellantis στη ρομποτική έγκειται στην αξιοποίηση έξυπνων καμερών για διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και εντοπισμό σφαλμάτων. Παράλληλα έχει εγκαταστήσει ένα σύστημα επιτήρησης AI για τους ρομποτικούς βραχίονες προβλέποντας βλάβες και έτσι προλαμβάνοντας διακοπές παραγωγής.