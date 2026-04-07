Καθώς οι εχθροπραξίες στον πόλεμο στο Ιράν κλιμακώνονται και από τις δύο πλευρές πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι η χρήση πυρηνικών όπλων εκ μέρους των ΗΠΑ/Ισραήλ ή ένα πυρηνικό ατύχημα από βομβαρδισμούς σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν φαντάζει σαν ένα σενάριο όλο και πιο πιθανό.

Η απροσδόκητη επιτυχία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, των Ιρανών όχι μόνο να αμυνθούν αποτελεσματικά, αλλά και να καταφέρουν καίρια πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στις χώρες του Κόλπου, έχει κάνει σαφές ότι το σχέδιο για μια γρήγορη νίκη κατά του Ιράν δεν εξελίσσεται όπως θα επιθυμούσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Καθώς οι βομβαρδισμοί εναντίον υποδομών του Ιράν συνεχίζονται, καθώς πόλεις, γέφυρες και διυλιστήρια μπαίνουν στο στόχαστρο, είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι και το Ιράν θα προβεί σε κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, ενώ την ίδια στιγμή έχει επιταχύνει την ανάπτυξη του πυρηνικού του οπλοστασίου.

Επίσης, όπως αναφέρουν πολλοί αναλυτές, δεν είναι απίθανο το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών κεφαλών από τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ.

«Πυρηνικό επεισόδιο»

Η προοπτική περιορισμένης χρήσης πυρηνικών όπλων στον πόλεμο αυτόν δεν είναι θεωρητική.

Από τις αρχές του 2026, τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) όσο και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανοιχτά αναγνωρίσει την πιθανότητα ενός «πυρηνικού επεισοδίου» στη Μέση Ανατολή.

Αυτό το «επεισόδιο» θα μπορούσε να έχει τη μορφή επιθέσεων με πυρηνικά όπλα ή επιθέσεων εναντίον εγκαταστάσεων όπου το Ιράν προσπαθεί να αναπτύξει πυρηνικό εξοπλισμό.

Και στις δύο περιπτώσεις θα έχουμε απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα ραδιενεργού υλικού, γεγονός που ξεπερνά την γεωπολιτική και μετατρέπεται σε σοβαρή ανθρωπιστική πρόκληση για τους λαούς του Ιράν, του Λιβάνου, του Ιράκ, του Πακιστάν, της Συρίας, του Αφγανιστάν, των κρατών του Περσικού Κόλπου, αλλά και για κατοίκους άλλων χωρών.

Το ραδιενεργό υλικό που θα απελευθερωθεί θα μπορούσε να προκαλέσει περιβαλλοντική καταστροφή και κρίσεις δημόσιας υγείας που θα διαρκέσουν δεκαετίες.

Τον Ιούνιο του 2025 κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Σφυρί του Μεσονυχτίου» (Operation Midnight Hammer) είδαμε τις ΗΠΑ να βομβαρδίζουν πολλαπλές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ανάμεσα σε αυτές ήταν οι βομβαρδισμοί στο Φόρντο, όπου υπάρχουν υπόγειες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, το Ισφαχάν και το Νατάνζ, που χτυπήθηκε με πυραύλους κρουζ από υποβρύχιο.

Μετά τους βομβαρδισμούς αυτούς ο Ραφαέλ Γκρόσι Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) δήλωσε ότι τα επίπεδα εξωτερικής ακτινοβολίας «παρέμειναν στο φυσιολογικό εύρος περιβάλλοντος».

Η ΙΑΕΑ επιβεβαίωσε ωστόσο «ρύπανση με ραδιενεργό υλικό και χημική ρύπανση εντός της εγκατάστασης» στο Νατάνζ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αργότερα επεσήμανε ότι δεν έχει καταγραφεί καμία επίπτωση από ραδιενεργό υλικό σε επίπεδο πληθυσμού, αλλά προειδοποίησε ότι εάν πραγματοποιηθούν περαιτέρω επιθέσεις σε υπόγειες σήραγγες αποθήκευσης ή εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου, ένα τέτοιο σενάριο δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί.

Περιβαλλοντικές και Υγειονομικές Συνέπειες

Η πυρηνική υποδομή του Ιράν είναι διάσπαρτη σε ορεινές και αστικές περιοχές, συχνά κοντά σε μεγάλες πόλεις όπως το Ισφαχάν και η Τεχεράνη.

Ένα μεγάλο χτύπημα σε μια από τις εγκαταστάσεις αυτές θα μπορούσε να μολύνει τον αέρα, το έδαφος και τους υδάτινους πόρους με σωματίδια ουρανίου και προϊόντα σχάσης.

Οι ειδικοί λένε ότι οι εκπομπές άλφα, όπως το ουράνιο-235 και το πλουτώνιο είναι καταστροφικές όταν εισπνέονται ή καταπίνονται — προκαλώντας νεφρική βλάβη, καρκίνο του πνεύμονα και εναπόθεση ραδιενεργών στοιχείων στα οστά.

Το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986 είναι το πλησιέστερο ανάλογο: πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι εκτέθηκαν σε χαμηλού επιπέδου ρύπανση και τα ποσοστά καρκίνου του θυρεοειδούς εκτοξεύτηκαν σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.

Τα μοντέλα του ΠΟΥ υποδηλώνουν ότι ακόμα και μια περιορισμένη απελευθέρωση ραδιενεργού υλικού στην Ιράν θα μπορούσε να εκθέσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε χρόνια χαμηλή δόση ακτινοβολίας μέσω μολυσμένων τροφών και αέρα.

Ανησυχία προκαλούν επίσης οι επιπτώσεις σε πληθυσμούς που βρίσκονται στην κατεύθυνση του ανέμου, όπως στο δυτικό Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Τα κράτη του Κόλπου, που βασίζονται στην αφαλάτωση, θα μπορούσαν να δουν ρύπανση του θαλασσινού και κατ’ επέκταση του πόσιμου νερού.

Ο Λίβανος, η Συρία και το Ισραήλ θα αντιμετώπιζαν ατμοσφαιρικές διαδρομές έκθεσης ιδιαίτερα την άνοιξη όταν οι αμμοθύελλες επιταχύνουν τη διασπορά των σωματιδίων.

Πέρα από την εξωτερική ακτινοβολία, η εσωτερική ρύπανση θα παρέμενε για δεκαετίες μέσω μολυσμένων καλλιεργειών και ζώων.

Η χρόνια έκθεση σε χαμηλή δόση προκαλεί σωρευτική κυτταρική βλάβη — ένα φαινόμενο που υποτιμάται σημαντικά στα επίσημα μοντέλα ασφάλειας, αλλά τεκμηριώνεται καλά σε ανεξάρτητες έρευνες μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη αναφέρει δεκάδες επιθέσεις σε νοσοκομεία στο Ιράν και τον Λίβανο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Τέτοιες ζημιές στις υποδομές θα καθιστούσαν αδύνατη την αντιμετώπιση των θυμάτων από ακτινοβολία.

Σε σενάρια μαζικών θυμάτων ακόμα και λίγες πυρηνικές εκρήξεις θα παρήγαν εκατομμύρια θύματα με εγκαύματα και προβλήματα από την έκθεση στην ακτινοβολία.

Η θεραπεία του συνδρόμου οξείας ακτινοβολίας (ARS) απαιτεί θαλάμους απομόνωσης, μεταγγίσεις αίματος, αντιβιοτικά και θεραπείες ικανές να αναγεννήσουν μυελό των οστών, όπως το ισραηλινό PLX-R18 — που αναπτύχθηκε από κύτταρα πλακούντα.

Αυτές οι θεραπείες είναι απρόσιτες για τον μέσο Ιρανό πολίτη, ιδιαίτερα όταν έχουν καταστραφεί τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και οι αλυσίδες εφοδιασμού φαρμάκων.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες από την έκθεση, οι πολίτες θα αντιμετωπίσουν πολλαπλές κρίσεις που θα επιδεινώνουν η μία την άλλη, όπως εγκαύματα από την αρχική ακτινοβολία λάμψης, ζημιές στον μυελό των οστών που οδηγούν σε λοιμώξεις και αιμορραγίες.

Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τα ψυχολογικά τραύματα συμπεριλαμβανομένου του μετατραυματικού στρες και της «πυρηνικής αγχώδους διαταραχής» που παρατηρήθηκε μετά το Τσερνομπίλ και τη Φουκουσίμα.

Οι ψυχικές συνέπειες είναι εξίσου μακροχρόνιες με τις σωματικές, ιδιαίτερα κάτω από συνθήκες αναγκαστικής μετακίνησης και λογοκρισίας — και τα δύο συνηθισμένα σε καιρό πολέμου.

Πολιτική Προστασία και Ετοιμότητα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το οι κάτοικοι του Ιράν και των γειτονικών χωρών θα πρέπει να επικεντρωθούν σε στρατηγικές ετοιμότητας χαμηλού κόστους αλλά υψηλής απόδοσης, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε κυβερνητική βοήθεια που μπορεί να μην έρθει ποτέ.

Τα υπόγεια ή οι κατασκευές από σκυρόδεμα μειώνουν την αρχική ακτινοβολία κατά 90%.

Απλές τροποποιήσεις — σάκοι άμμου, χωμάτινα αναχώματα, σφραγισμένα υπόγεια — μπορούν να μειώσουν δραματικά την έκθεση σε ραδιενεργή ακτινοβολία κατά τις πρώτες 48 ώρες.

Η διανομή δισκίων ιωδιούχου καλίου εκ των προτέρων προστατεύει τον θυρεοειδή από την απορρόφηση ραδιενεργού ιωδίου. Ωστόσο, ο χρόνος είναι κρίσιμος — πρέπει να ληφθεί μέσα σε λίγες ώρες από την έκθεση.

Οι πολίτες πρέπει να αποθηκεύσουν τουλάχιστον προμήθεια νερού και μη ευπαθών τροφίμων για δύο εβδομάδες, ώστε να αποφύγουν την κατανάλωση μολυσμένων πηγών.

Ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί (EMP) ή διακοπές ρεύματος μπορεί να απενεργοποιήσουν την ηλεκτρονική επικοινωνία. Τα αναλογικά ραδιόφωνα, χειροκίνητα ή ηλιακά, γίνονται τότε απαραίτητα για κυβερνητικές και πολιτικές οδηγίες.

Οι κυβερνήσεις συχνά αποφεύγουν να συζητούν δημόσια τα πυρηνικά σενάρια για να μην προκαλέσουν πανικό, ωστόσο η διαφάνεια μπορεί να μειώσει τα θύματα.

Η κουλτούρα ετοιμότητας για καταστροφές της Ιαπωνίας αποδεικνύει ότι οι ενημερωμένοι πολίτες παίρνουν γρηγορότερες και σωτήριες αποφάσεις σε κρίσεις.

Οι γειτονικές χώρες πρέπει να συντονίσουν συστήματα παρακολούθησης της ακτινοβολίας, ανεξάρτητα από διεθνείς οργανισμούς όπως η ΙΑΕΑ, των οποίων οι αντιδράσεις είναι συχνά πολιτικοποιημένες ή καθυστερημένες.

Κοιτάζοντας Μπροστά

Με λίγα λόγια οι λαοί του Ιράν, του Λιβάνου, του Ιράκ, του Πακιστάν, της Συρίας, του Αφγανιστάν και των κρατών του Περσικού Κόλπου αντιμετωπίζουν μια απτή απειλή: ραδιενεργή ρύπανση, κατάρρευση νοσοκομείων, επισιτιστική ανασφάλεια και μαζική μετακίνηση πληθυσμών.

Η ετοιμότητα για έκτακτες ανάγκες δεν είναι επομένως μόνο τεχνική αναγκαιότητα, αλλά και ηθική επιταγή. Αξιόπιστες πληροφορίες, ασκήσεις πολιτικής προστασίας και δίκτυα ανθεκτικότητας της κοινότητας προσφέρουν την καλύτερη ελπίδα επιβίωσης σε περίπτωση που συμβεί το αδιανόητο.