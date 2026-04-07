Διακοπή όλων των απευθείας επικοινωνιών με τις ΗΠΑ ανακοίνωσε η Τεχεράνη μετά την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα καταστρέψει πλήρως τον «πολιτισμό» του Ιράν, όπως δήλωσαν στην Wall Street Journal αξιωματούχοι από τη Μέση Ανατολή.

Η κίνηση αυτή περιπλέκει προσωρινά τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας έως την προθεσμία των 8 μ.μ. της Τρίτης (ώρα Αμερικής) που έχει θέσει ο Τραμπ, χωρίς όμως να διακόπτει πλήρως τις διαπραγματεύσεις, προσέθεσαν οι ίδιοι αξιωματούχοι.

Ένας από αυτούς ανέφερε ότι το Ιράν διακόπτοντας τις επικοινωνίες ήθελε να στείλει ένα μήνυμα δυσαρέσκειας και ανυπακοής. Δεν είναι σαφές αν οι απευθείας συνομιλίες θα ξαναρχίσουν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Με βάση την κίνηση αυτή, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά μέσα στις επόμενες ώρες, το ενδεχόμενο μιας δραματικής κλιμάκωσης του πολέμου του Ιράν με απρόβλεπτες ουσιαστικά συνέπειες για την περιοχή και τον πλανήτη έρχεται σαφέστατα πιο κοντά.